여한구 통상본부장, 몽골 방문

[헤럴드경제=배문숙 기자]우리나라와 몽골이 포괄적경제동반자협정(CEPA) 협상 속도를 높이기 위한 방안을 논의했다. CEPA는 기존 자유무역협정(FTA) 구조와 개방수준에 유연성을 부여하고 폭넓은 분야의 협력을 강화하는 형태의 통상협정을 지칭한다.

산업통상부는 여한구 통상교섭본부장이 17일 몽골에서 자담빈 엔흐바야르 몽골 경제개발부 장관과 통상장관회담을 했다고 밝혔다.

여 본부장은 양국 간 경제협력을 가속화하고 공급망 연계를 강화하기 위해 CEPA 조기 타결의 중요성을 강조했다.

이어 CEPA 협상의 핵심 쟁점인 상품, 원산지 분과에서 협상 타결안을 마련하기 위해 몽골 측과 세부 입장을 조율했다.

몽골은 구리, 몰리브덴, 희토류 등 첨단산업에 필요한 광물이 풍부해 핵심광물 공급화 안정화를 추진하는 한국에 중요한 신흥 무역 상대국이다. 몽골의 구리매장량은 세계 7위이며 몰리브덴생산량은 세계 9위에 이른다. 또 전기차 배터리, 로봇 등 미래산업 핵심원료인 희토류는 전세계 부존량 중 약16%를 보유하고 있다.

한국과 몽골은 2021년 양국 관계를 ‘전략적 동반자’로 격상했으나 교역과 투자 확대를 제도적으로 뒷받침할 무역 협정은 존재하지 않아 2023년 11월부터 CEPA 체결을 추진해왔다.

여 본부장은 “한·몽골 CEPA는 양국 간 교역과 투자 확대뿐만 아니라 안정적인 공급망 연대 구축을 위한 핵심적인 제도 기반이 될 것”이라며 “상호 호혜적인 결과 도출을 위해 향후 협상을 가속하겠다”고 말했다.