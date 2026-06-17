부산 강서구 범방동에 공급 중인 ‘부경경마공원역 디에트르 더 리버’가 명지국제신도시와 에코델타시티 생활권을 이용할 수 있는 입지에 조성된다.

최근 주택 수요자들은 주거비뿐 아니라 생활 인프라와 직주근접성, 교통 여건 등을 종합적으로 고려하는 경향을 보이고 있다. 이에 따라 생활 편의시설과 산업단지 접근성을 갖춘 주거 단지에 대한 관심도 이어지고 있다.

대방건설이 공급하는 ‘부경경마공원역 디에트르 더 리버’는 명지국제신도시와 에코델타시티 생활권을 공유할 수 있는 입지에 위치한다. 스타필드시티 명지와 롯데프리미엄아울렛 김해점 등 상업시설 이용이 가능하며, 교육·문화·의료시설 접근성도 갖췄다.

교통 및 산업시설 접근 여건도 마련돼 있다. 부산신항과 녹산국가산업단지, 국제물류도시는 차량으로 약 10분대, 미음R&D산업단지는 약 7분대 거리에 위치한다.

단지는 공공지원 민간임대 아파트로 공급된다. 임대 기간 동안 주택 수에 포함되지 않으며, 청약통장 없이도 신청할 수 있다. 임대 기간은 최대 8년이다.

주거환경 측면에서는 인근 녹산고향동산과 낙동강 수변 환경을 이용할 수 있으며, 일부 세대에서는 낙동강 조망이 가능하다.

또한 향후 부경경마공원역(예정)을 경유하는 부전~마산 복선전철이 개통될 경우 부산 주요 지역으로의 이동 여건도 개선될 것으로 예상된다.

부동산 업계에서는 공공지원 민간임대 주택에 대한 수요가 꾸준히 이어지고 있으며, 생활 인프라와 직주근접성을 갖춘 단지에 대한 관심도 지속되고 있다고 보고 있다.

한편 ‘부경경마공원역 디에트르 더 리버’는 현재 잔여 세대를 대상으로 임차인을 모집하고 있으며, 견본주택은 부산 강서구 명지동 일원에 마련돼 있다.