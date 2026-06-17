[헤럴드경제=민성기 기자] 국제축구연맹(FIFA)이 2026 북중미 월드컵 경기장에서 인종차별을 당한 한국인 인플루언서를 멕시코전에 공식 초청했다.

FIFA는 17일(이하 한국시각) 성명을 통해 “윤수진씨(활동명 이노냥)가 19일 멕시코 과달라하라에서 열리는 한국과 멕시코의 2026 북중미 월드컵 조별리그 경기 초청을 수락해 기쁘다”며 “경기 당일은 국제 혐오 표현 반대의 날(International Day for Countering Hate Speech)로, 윤 씨와 함께 포용과 존중의 메시지를 전달할 예정”이라고 밝혔다.

구독자 660만 명을 보유한 ‘이노냥’ 채널을 운영 중인 윤 씨는 12일 과달라하라 스타디움에서 열린 한국과 체코의 조별리그 1차전을 관람한 뒤 자신의 인스타그램에 영상을 올리며 인종차별 피해 사실을 알렸다.

영상에는 한 멕시코 남성이 카메라를 향해 웃으며 손을 흔들다가 갑자기 양쪽 눈을 찢는 동작을 하는 모습이 담겼다. 이는 ‘슬랜트아이(slant-eye)’로 불리며, 동양인을 비하하는 대표적인 비하 제스처로 알려져 있다.

영상이 확산되자 국내외에서 비판이 쏟아졌다. 이에 FIFA는 “한국과 체코 경기에서 발생한 차별 행위의 당사자는 신원이 확인됐으며 그의 입장권 계정을 차단했다”고 밝혔다.

이어 “모든 형태의 인종차별과 증오, 차별을 강력하게 규탄한다”며 “이 같은 행동은 축구와 월드컵, 그리고 사회 어느 곳에서도 설 자리가 없다”고 강조했다.

가해 남성은 멕시코 할리스코주 토목·지형·기하학·엔지니어 협회(CITGEJ) 회장인 울리세스 페르난도 베르날 미라몬테스로 확인됐다. 논란이 확산되자 미라몬테스는 협회 회장직에서도 물러난 것으로 전해졌다.

그는 자신의 SNS를 통해 사과 영상을 올리며 “외국인이 멕시코를 찾았을 때 집처럼 편안함을 느끼기를 바랐는데, 나는 정반대 행동을 했다”고 했다. 이어 “해당 인플루언서를 비롯해 한국인 공동체, 그리고 나의 행동에 실망한 멕시코 동포들에게 진심으로 사과한다”고 덧붙였다.

그는 한국인 인플루언서에게 직접 연락을 취해 사과의 뜻을 전할 방법을 찾고 있다고 전했다.