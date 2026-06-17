PG기업 토스페이먼츠와 협력 MOU ‘경리나라’ 결제·정산 데이터 활용 강화

[헤럴드경제=유재훈 기자]B2B 금융 AI 에이전트 기업 웹케시(대표 강원주)가 중소기업·소상공인의 결제 및 정산 데이터 활용 강화를 통한 경영관리 고도화에 나섰다.

웹케시는 토스의 전자지급결제대행(PG) 계열사인 토스페이먼츠(대표 임한욱)와 데이터 연동 기능 개발 및 고객 인프라 확대를 위한 MOU를 체결했다고 17일 밝혔다. 지난 15일 서울 영등포구 웹케시 본사에서 열린 협약식에는 강원주 웹케시 대표, 우송수 토스페이먼츠 부사장을 비롯한 주요 관계자가 참석했다.

양사는 이번 협약을 통해 웹케시의 경리 업무 플랫폼 ‘경리나라’와 토스페이먼츠의 결제·정산 데이터를 자동으로 연동하는 기능을 공동 개발하게 된다. 토스페이먼츠 가맹점이 결제 및 정산 내역을 경리나라에서 바로 확인하고, 매출 관리에 활용할 수 있는 환경을 구축한다는 계획이다.

연동 기능이 적용되면 고객은 결제·정산 내역을 별도로 내려 받거나 여러 시스템을 오가며 데이터를 확인할 필요 없이 경리나라에서 곧바로 조회할 수 있게 된다. 데이터가 자동 연동되면 업무 부담이 줄어드는 것과 함께 데이터 관리의 정확성이 향상될 것으로 기대된다.

양사는 이 밖에도 상호 플랫폼 기반의 신규 고객 공동 발굴과 공동 마케팅 캠페인 운영 등 다각적인 협력을 추진하기로 했다. 양사의 역량과 네트워크를 결합해 시너지 효과를 극대화하며, B2B 시장 리더십을 한층 강화할 방침이다.

강원주 웹케시 대표는 “소상공인과 중소기업은 제한된 인력으로 사업 운영과 경영관리를 동시에 수행해야 하는 경우가 많다”며 “토스페이먼츠와의 협력을 통해 서비스를 고도화하고 결제·정산 데이터를 보다 쉽고 편리하게 활용할 수 있는 환경을 제공하겠다”고 밝혔다.

한편, 경리나라는 중소기업 경리업무 자동화 설루션 시장을 선도하고 있는 대표적인 기업 에이전트 서비스다. 입출금·매출·매입 관리관리부터 ▷은행·카드·국세청 증빙 자동 수집 ▷자금일보·경영보고서 자동화 등에 특화된 서비스다.

특히 지난해에는 다수의 사업장을 운영하는 중소기업 사장의 경영관리 효율성을 극대화할 수 있는 ‘AI경리나라’ 다중사업자형 상품을 선보이기도 했다.