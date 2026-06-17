반려동물 헬스케어 솔루션 ‘라이펫(Lifet)’을 운영하는 십일리터가 프랑스 파리에서 열리는 ‘비바테크(VivaTech) 2026’에 삼성전자의 펫테크 분야 협력사로 참가한다고 17일 밝혔다.

비바테크는 글로벌 기술 기업과 스타트업, 투자자 등이 참여하는 유럽의 기술 전시회로, 올해 행사는 6월 17일부터 20일까지 열린다. 삼성전자는 이번 전시에서 AI 기술과 연결성을 기반으로 한 ‘커넥티드 케어(Connected Care)’ 비전을 소개할 예정이다.

십일리터는 삼성전자 전시관을 통해 AI 기반 반려동물 건강관리 서비스를 선보인다. 관람객은 스마트폰으로 반려동물 사진을 촬영해 구강 및 안과 관련 이상 징후를 분석하는 서비스를 체험할 수 있다.

전시에는 ▲반려동물 치주 질환 분석 서비스 ▲반려동물 백내장·핵경화증 분석 서비스 등 2종의 AI 기반 건강 분석 기능이 소개될 예정이다.

회사 측에 따르면 해당 기술은 임상 데이터를 기반으로 개발된 알고리즘을 활용해 반려동물의 건강 상태를 분석하는 방식으로 운영된다. 보호자가 이상 징후를 조기에 확인하고 동물병원 진료 여부를 판단하는 데 참고할 수 있도록 설계됐다.

십일리터는 이번 비바테크 참가를 계기로 글로벌 기업과의 협력 기회를 확대할 계획이다. 보험, 커머스, 웨어러블, 스마트 가전 등 반려동물 관련 서비스를 운영하는 기업들과의 사업 협력도 추진한다는 방침이다.

김광현 십일리터 대표는 “비바테크를 통해 반려동물 건강관리 분야에서 AI 기술 활용 사례를 소개할 예정”이라며 “해외 시장에서 다양한 협력 기회를 모색해 나가겠다”고 말했다.

한편 십일리터는 농림축산검역본부로부터 반려견 슬개골 탈구 진단 보조 소프트웨어와 반려동물 치주 질환 진단 보조 소프트웨어에 대한 품목 허가를 획득한 바 있다. 회사는 향후 피부 질환 분석 등으로 서비스를 확대해 반려동물 건강관리 플랫폼을 고도화할 계획이라고 밝혔다.