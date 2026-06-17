7월 31일까지 신규 고객 대상 이벤트 진행 부모·자녀 동시 참여 시 최대 6만원 상당 ETF 3주 제공 게임 미션 완료하면 삼성전자 주식 추첨 기회도

[헤럴드경제=송하준 기자] 우리투자증권이 신규 고객을 대상으로 게임형 투자 콘텐츠와 미성년 자녀 계좌 개설 혜택을 결합한 가족 참여형 이벤트를 진행한다.

우리투자증권은 다음달 31일까지 ‘위비의 투자 출퇴근길’과 ‘우리 아이 계좌개설’ 이벤트를 동시에 진행한다고 17일 밝혔다.

이번 이벤트는 우리투자증권에서 생애 최초로 일반종합계좌를 개설하는 고객을 대상으로 진행된다. 부모가 ‘위비의 투자 출퇴근길’에 참여하고 자녀가 ‘우리 아이 계좌개설 이벤트’에 참여하면 가족이 상장지수펀드(ETF) 최대 3주를 받을 수 있다. 지급 대상 ETF는 KODEX, TIGER, RISE 등 3종 가운데 무작위로 지급되며, 최대 6만원 상당이다.

‘위비의 투자 출퇴근길’은 MZ세대와 직장인을 겨냥한 게임형 이벤트다. 우리금융그룹 공식 캐릭터인 위비가 출퇴근길에 꿀을 모으는 콘셉트로 구성됐다. 우리투자증권에서 첫 일반종합계좌를 개설하고 간단한 게임 미션을 완료한 고객에게 코스닥150 ETF 1주가 지급된다.

미성년 고객을 위한 ‘우리 아이 계좌개설’ 이벤트도 있다. 생애 첫 주식계좌를 개설하는 미성년 고객에게는 코스닥150 ETF 2주가 지급된다. 부모 계정으로 자녀의 일반종합계좌를 개설한 뒤 주문·이체대리인과 자녀 아이디를 등록하면 참여할 수 있다.

우리투자증권은 우리금융그룹이 10년 만에 증권업에 재진출하며 2024년 8월 출범한 증권사다. 모바일트레이딩시스템(MTS)인 ‘우리WON MTS’를 중심으로 개인 고객 기반 확대에 나서고 있으며, 투자 정보를 쉽고 재미있게 전달하는 참여형 콘텐츠도 지속 확대하고 있다.

우리투자증권 관계자는 “출퇴근길에 가볍게 즐기는 게임처럼 투자를 일상 속 즐거운 습관으로 만들기 위해 이번 이벤트를 준비했다”며 “미래 세대인 미성년 고객부터 성인 고객까지 우리투자증권과 함께 쉽고 재미있게 투자 여정을 시작하도록 했다”고 말했다.