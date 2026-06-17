CNN “이란, 미사일·드론·기뢰 전력 유지…해협 통제 능력 확보” 걸프국 공격과 양대 억지력…현재로선 재발방지 메커니즘 불확실

[헤럴드경제=정목희 기자] 미국과 이란의 종전 합의가 체결되더라도 향후 이란의 호르무즈 해협 재봉쇄를 막기에는 한계가 있다는 미국 정보당국의 평가가 나왔다.

CNN은 16일(현지시간) 복수의 소식통을 인용해 미국 정보당국이 최근 이 같은 분석을 내렸다고 보도했다.

보도에 따르면 미국 정보당국은 “이란이 앞으로 원할 경우 언제든지 호르무즈 해협에 대한 접근을 사실상 봉쇄할 수 있는 능력을 유지하고 있다”고 평가했다.

CNN은 이를 두고 “이란 신정체제가 미국과의 전쟁 결과 세계 경제를 위협할 수 있는 강력한 새로운 무기를 얻게 됐다”고 해설했다.

정보당국 평가 내용을 잘 아는 한 소식통은 CNN에 “우리가 사실상 호르무즈 해협 통제권을 이란에 넘겨준 셈”이라고 말했다.

그는 “이란의 전략적 사고가 전쟁 이후 크게 달라졌다”며 “호르무즈 통제권은 어떤 핵무기보다 강력한 신무기”라고 주장했다.

미국 정보당국은 이란이 앞으로도 호르무즈 해협을 전략적 압박 수단으로 활용할 수 있다고 보는 근거로 상당한 수준의 군사 전력을 유지하고 있다는 점을 꼽았다.

이란은 전쟁 이후에도 탄도미사일과 발사대, 자폭드론, 소형 고속정 등을 보유하고 있어 기뢰를 설치하거나 해협을 통과하는 선박을 공격할 수 있는 능력을 갖춘 것으로 평가됐다.

또 전쟁으로 타격을 입은 무기 생산 기반 역시 미국의 예상보다 빠르게 복구되고 있으며, 이미 새로운 자폭드론 생산에도 착수한 것으로 전해졌다.

다만 미국 정보당국은 이란이 향후 호르무즈 해협의 봉쇄를 시도한다면 자해적 대가가 뒤따를 것이라고 평가했다.

전쟁 과정에서 확인된 것처럼 우방인 중국과 주변 걸프국이 반발해 이란에 불리한 대응에 나설 가능성이 있다는 얘기다.

이란이 호르무즈 해협 봉쇄와 함께 걸프국 공격을 양대 억지력으로 사용할 가능성도 제기됐다.

CNN은 이란이 걸프국 타격도 지렛대로 삼을 수 있다는 점을 이번 전쟁을 통해 비슷하게 깨달았다는 게 정보당국 평가라고 전했다.

이란은 미국, 이스라엘과 전쟁 때 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 카타르, 쿠웨이트 등 주변국 에너지 시설을 폭격했다.

호르무즈 해협 봉쇄와 병행된 이 같은 공격 때문에 세계 경제는 에너지 공급이 급감하고 물가가 급등해 전례 없는 고통을 받았다.

이란이 여기에 더해 호르무즈 해협과 마찬가지로 주요 에너지 수송로인 홍해까지 억지 수단으로 삼을 수 있다는 분석도 전해졌다.

CNN은 이란이 미국과 협상이 결렬될 때를 대비해 예멘의 친이란 무장정파 후티를 동원해 바브엘만데브 해협을 봉쇄하는 ‘경제적 핵옵션’을 기획하고 있다고 다수 소식통을 인용해 보도했다.

종합적으로 볼 때 정보당국의 이 같은 평가는 도널드 트럼프 미국 대통령의 전쟁 결단과 마무리를 둘러싼 논란으로 이어질 가능성이 있다.

CNN은 트럼프 대통령이 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 의지를 충분히 계산하지 않은 채 전쟁을 시작한 데 따른 오래 지속될 충격이 정보당국 평가에서 부각된다고 지적했다.

그러면서 이란이 앞으로 계속 세계 경제를 볼모로 잡을 수 있다는 점에 새로운 의구심이 제기된다며 이는 호르무즈 해협 개방안이 담긴 미국과 이란의 양해각서(MOU) 차원을 뛰어넘는 근본적인 문제라고 해설했다.

미국과 이란은 호르무즈 해협을 먼저 개방하고 이란 비핵화와 대이란 제재 해제 등 난제를 협상하자는 내용이 담긴 MOU에 합의했다.

해당 합의는 오는 19일 스위스에서 열리는 공식 서명식을 통해 발효될 예정이지만, 최종 문안과 이행 메커니즘은 아직 공개되지 않았다.

트럼프 대통령은 구체적인 설명 없이 “호르무즈 해협이 통행료 없이 개방될 것”이라는 점을 반복적으로 강조하고 있다.

그러나 미국이 향후 이란의 해협 재봉쇄 시도나 에너지 공급망 무기화를 어떤 방식으로 차단할 수 있을지는 여전히 불확실한 상황이라고 CNN은 지적했다.