WSJ “금융거래·운송·보험 등 관련 제재 면제 예정” “갈등 완화 위한 초기 인센티브”…이란산 원유 수출 재개 신호

[헤럴드경제=정목희 기자] 미국이 이란과의 종전 합의 서명 직후 이란산 석유 판매에 대한 제재 면제를 발효할 예정이라고 월스트리트저널(WSJ)이 16일(현지시간) 합의 내용에 정통한 소식통을 인용해 보도했다.

보도에 따르면 미국은 오는 19일 예정된 종전 양해각서(MOU) 공식 서명 이후 이란이 원유와 석유제품을 판매할 수 있도록 관련 제재를 면제할 계획이다.

제재 면제 대상에는 이란산 석유 거래에 수반되는 금융 결제, 운송, 보험 등 관련 서비스도 포함되는 것으로 전해졌다.

WSJ은 이 같은 조치에 대해 “이란이 갈등 완화 국면에 참여하도록 유도하기 위한 초기 재정적 인센티브”라고 평가했다.

민간단체 이란핵무장반대연합(UANI)은 이란산 원유를 실은 대형 유조선이 호르무즈 해협 동쪽 오만만에 위치한 차바하르 항구를 출항해 이날 미국의 해상 봉쇄선을 통과했다고 분석했다.

UANI는 이는 미국이 지난 4월 오만만에서 이란을 오가는 상선에 대한 해상 봉쇄를 시작한 이후 처음 확인된 사례라고 설명했다.

앞서 도널드 트럼프 미국 대통령과 JD 밴스 부통령, 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장은 지난 14일 종전 MOU에 전자 방식으로 서명한 것으로 알려졌다.

공식 서명식은 오는 19일 스위스 제네바에서 밴스 부통령과 갈리바프 의장이 참석한 가운데 열릴 예정이다.

합의문이 아직 공개되지는 않았지만 합의 내용에는 비핵화와 관련해 이란이 이행할 조치에 상응해 제재 완화 등의 혜택을 제공하는 ‘행동 대 행동’의 원칙을 비롯한 큰 틀의 방향성을 담은 것으로 전해졌다.

양해각서(MOU) 체결에 따라 양국은 적대 행위를 즉각 중단하고, 향후 60일간 핵 문제와 관련한 최종합의, 미국이 부과하는 대이란제재의 완전한 해제를 목표로 본격적인 세부 협상에 들어간다.

앞서 이란 매체는 세부 협상 기간 이란에 대한 원유 수출 제재를 해제 또는 임시 면제하는 조건에 미국이 동의했다고 보도한 바 있다.

한 미국 고위 관료는 미국의 선제적인 이란산 석유 판매 제재 완화가 이뤄지더라도 지속적인 완화는 호르무즈 해협 개방이나 핵 프로그램 등 주요 이슈에 관한 미국 측 요구를 이란이 얼마나 수용하는지에 달려있다고 설명했다고 WSJ은 소개했다.

미국 싱크탱크 워싱턴연구소의 이란 전문가 파르진 나디미 연구원은 “백악관은 이란의 양보를 얻어내기 위해선 석유 판매 제재 완화와 같은 당근책이 필요하다고 생각한다”며 “이런 당근책이 없다면 이란이 협상을 지속할 수 있게 만들기 어려울 것”이라고 말했다.