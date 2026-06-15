첨단소재·수소산업에 자금 공급 전망 지난달 종근당과 1조원 규모 금융 지원

[헤럴드경제=서상혁 기자] 우리은행이 정부의 생산적 금융 기조에 따라 효성그룹의 첨단 소재 대량 생산 사업과 수소산업 확장에 5년간 2조원을 공급한다.

15일 금융권에 따르면 우리은행은 이날 오후 서울 마포구 효성금융 본사에서 ‘첨단전략산업 육성을 위한 생산적 금융지원 업무협약’을 체결했다. 협약식에는 정진완 우리은행장과 이상운 효성그룹 부회장을 비롯한 양사 주요 경영진이 참석했다.

협약에 따라 우리은행은 효성을 비롯해 효성중공업, 효성티앤씨, 효성네오켐 등 효성그룹의 주요 계열사에 금융지원을 제공할 계획이다.

금융 지원은 5년간 2조원 규모로 이뤄질 예정이다.

현재 효성그룹은 그룹 차원에서 탄소소재를 비롯한 첨단소재 대량 생산체계 구축을 준비 중이다. 지난 해엔 세계 최초로 1㎿ 수소엔진발전기의 극한 기후 운전 검증에도 성공하는 등 친환경 자원인 수소산업 밸류체인 확장에 공을 들이고 있다. 우리은행은 향후 5년간 효성의 이같은 첨단 산업에 적극적으로 금융을 공급할 계획이다.

우리은행은 이번 업무협약에 ‘사전 여신한도 설정’ 방식을 적용했다. 효성그룹에 공급될 금융 한도를 2조원으로 사전에 정해둔 만큼, 한도 관련 심사 절차는 생략된다. 이에 따라 자금 공급 속도가 이전보다 큰폭 단축될 수 있다는 게 우리은행의 설명이다. 우리은행 관계자는 “기업은 투자 집행 시점마다 별도의 금융 절차를 반복할 필요 없이 필요한 자금을 신속하게 활용할 수 있어 투자 실행력을 높이고 자금 조달의 불확실성을 줄일 수 있다”고 말했다.

이번 업무협약은 우리금융의 ‘미래동반성장 프로젝트’에 따른 것이다. 가계대출 중심의 영업 기조를 생산적 금융과 포용 금융으로 전환하겠다는 그룹 차원의 전략으로, 향후 5년 간 80조원이 공급될 예정이다. 우리은행은 지난 달 종근당과 ‘첨단 바이오산업 경쟁력 강화를 위한 금융 지원’ 협약을 맺고 5년 간 1조원 규모의 금융지원에 나선다고 밝힌 바 있다. 에 앞서선 산업은행과 손잡고 두산그룹의 SK실트론 인수에 2조5000억원 규모의 인수금융을 주선하기도 했다.

노용필 우리은행 대기업영업전략부장은 “이번 협약은 첨단전략산업에 대한 선제적 금융지원을 통해 기업의 미래 투자를 뒷받침하는 생산적 금융의 대표 사례”라며 “효성그룹이 미래 성장동력 확보와 글로벌 경쟁력 강화에 집중할 수 있도록 최적의 금융 솔루션을 제공하겠다”고 말했다.