박상건 이사장, “불굴의 도전, 끊임없는 혁신”

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 호남대학교(이사장 박상건)는 15일 교내 문화체육관에서 개교 48주년 기념식을 갖고, 교육혁신을 통한 AI융합교육 강화와 지역 인재 양성 등 미래 대학 비전을 공유했다.

이날 기념식에는 박상건 이사장과 박상철 총장, 김창승 총동창회장, 법인 이사회 등 내빈과 교직원, 학생 등 400여 명이 참석했다.

박상건 이사장은 기념사에서 “48주년이라는 숫자는 단순한 세월의 누적이 아니라, 설립자님의 교육에 대한 강인한 열정과 뜨거운 헌신, 수많은 동문과 구성원 모두의 땀방울로 만들어낸 위대한 유산”이라며 “불굴의 도전정신과 끊임없는 혁신으로 다음 세대가 더 높이 비상할 토대를 만들어 나아가자”고 당부했다.

박상철 총장은 “개교 48주년을 맞는 오늘이 호남대학교가 새로운 미래를 다짐하는 뜻깊은 전환점”이라며 “지역 대학과의 상생 협력으로 AI 시대에 부응하는 융복합 인재를 길러내는 데 총력을 기울이겠다”고 강조했다.

이날 기념식에서는 기계자동차공학과 강은주 교수가 30년 장기근속상을, 미디어커뮤니케이션학과 한선 교수와 학생처 학생지원팀 김동희 과장이 우수 교직원상을 수상했다.