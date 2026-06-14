로마에서 화상으로 수석·보좌관회의 주재 집권 2년차 맞이해 국회와 협력 강조

[헤럴드경제(로마)=서영상 기자] 유럽을 순방중인 이재명 대통령은 14일(현지시간) 6·3 지방선거 ‘투표용지 부족 사태’와 관련해 일각에서 ‘부정선거론’을 제기하는 데 대해 “반사회적 행태”라고 강하게 비판했다.

이 대통령은 이날 이탈리아 로마에서 화상으로 수석·보좌관회의를 주재했다. 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 여론이 악화하자 이례적으로 순방 중에 회의를 열고 사태 점검에 나선 것이다.

이 대통령은 “변명의 여지없는 선관위의 투표 관리 부실로 촉발된 이번 사태는 K-민주주의, 첨단산업, K-컬처를 자랑하는 대한민국의 국격에 심각한 오점을 남기고 있다”며 “참정권 침해에 대한 우리 국민들의 정당한 문제 제기를 다 인정하고 수용한다”고 했다.

그러면서 “그런데 이걸 악용해 터무니없는 음모론을 선동하는 세력이 또 고개를 들고 있다”며 “선거 결과 조작 등을 운운하면서 부정선거론을 퍼뜨리는 것은 이 문제의 본질을 왜곡하고 국민들의 귀한 목소리를 모욕하는 반사회적 행태”라고 했다.

장동혁 국민의힘 대표 등 야권에서 ‘6·3 선거는 부정 선거’란 취지의 주장을 펴고 시위 현장에서 부정선거 의혹을 제기하는 참가자들을 직격한 것이다.

이 대통령은 “더군다나 이런 주장을 펴는 사람들 가운데 일부는 현장 경찰관을 상대로 위해를 가하기도 하고 주변 시민들을 위협하는 등 업무방해를 하고 있는 것 같다”며 “법과 원칙에 따라 합당한 책임을 물어야겠다”고 강조했다.

이어 “철저하고 투명한 진상 규명에 속도를 낼 필요가 있다”며 국정조사 특위를 가동 예정인 국회에 대해 선관위에 전폭적인 협조를 당부했다.

이어 이 대통령은 집권 2년차 국정의 시작을 알리며 국회에 협조를 구했다.

이 대통령은 “첫 1년이 내란의 혼란을 수습하고 전체 국정의 설계도를 그리는 시간이었다면 이번 2년 차 국정은 핵심 과제들의 제도적 기반을 구축하는 데 목표를 두어야 되겠다”고 했다.

이어 “이를 위해서 무엇보다 국회와의 긴밀한 협력과 소통이 중요하다”면서 “필요하다면 문턱이 닳을 정도로 여당과 야당을 찾아다니면서 입법 속도전에 총력을 기울여야 될 것”이라고 강조했다.