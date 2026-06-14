서초구, 6월 15일~16일 서초구청 광장서 이웃에게 나눔 실현하는 ‘장미화의 아름다운 손길’ 자선바자회 개최... 다양한 기증·기부 물품을 저렴한 가격으로 판매 점심시간에는 미니 콘서트도 개최...판매 수익금 전액 독거노인·장애인 등 지역 내 불우이웃에게 기부

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구(구청장 전성수)는 15일부터 16일까지 이틀간 서초구청 광장에서 소외계층 지원과 나눔문화 확산을 위해 ‘장미화의 아름다운 손길’ 자선바자회를 개최한다.

2011년부터 이어져 온 ‘장미화의 아름다운 손길’ 자선바자회는 연예인 기증 물품을 비롯해 의류, 생활용품, 수공예품, 먹거리 등 다양한 물품을 판매하는 나눔 행사다. 바자회 수익금 전액은 독거노인과 장애인 등 지역 내 어려운 이웃에게 전달될 예정이다.

이번 바자회에는 가수 장미화를 비롯해 박상철, 김혜연, 편승엽 등 오랜 기간 나눔 활동에 함께해 온 연예인 10여 명이 참여한다. 행사 기간에는 가수들의 축하공연도 마련돼 바자회를 찾은 주민들에게 즐거움을 선사할 예정이다.

행사를 주최한 장미화 씨는 “이번 바자회가 어려운 이웃들에게 작은 희망이 되고, 더 많은 분들이 나눔에 동참하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

전성수 서초구청장은 “이번 자선바자회는 단순한 판매 행사를 넘어 지역사회가 함께 나눔의 가치를 실천하는 뜻깊은 자리”라며 “많은 주민들이 참여해 따뜻한 마음을 나누는 계기가 되길 바란다”고 말했다.