6월 15~30일까지 모집…19~39세 청년 대상 무작위 추첨 헬스, 클라이밍, 크로스핏, 수영 등 다양한 종목 선택 가능... 운동 후 인증하면 수강료 90%, 연 최대 10만 원 지원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구(구청장 최호권)가 경제적, 시간적 부담으로 운동을 망설이는 청년들을 위해 ‘영등포 청년 오운완(오늘도 운동 완료)’ 프로젝트의 하반기 참여자를 모집한다.

‘영등포 청년 오운완’ 프로젝트는 청년들이 지역 내 체육시설에서 운동한 후 이를 인증하면 수강료 일부를 지원하는 영등포구만의 청년 맞춤형 정책이다.

실제 지난 상반기 프로젝트에 참여한 청년들의 반응은 매우 뜨거웠다. 한 취업 준비생은 “운동 비용 부담을 덜고 건강을 챙길 수 있어 만족스럽다”라며 “앞으로도 영등포에 계속 거주하고 싶다”는 뜻을 전하기도 했다.

구는 이러한 성원에 힘입어 오는 6월 15일부터 30일까지 하반기 참여자 1050명을 새롭게 모집한다. 신청 대상은 공고일 기준 6개월 이상 영등포구에 거주 중인 19~39세 청년으로, 본인 소득이 기준 중위소득 150%(384만6357원) 이하인 경우 신청할 수 있다.

참여를 희망하는 청년은 기간 내 구 누리집(홈페이지)의 ‘청년 오운완 프로젝트’ 게시판을 통해 신청할 수 있다. 대상자는 무작위 추첨을 통해 확정되며, 결과는 개별 안내될 예정이다.

최종 선정된 청년은 관내 체육시설에서 헬스, 클라이밍, 필라테스, 요가, 주짓수, 수영, 크로스핏 등 원하는 종목을 자유롭게 선택해 운동을 시작하면 된다. 이후 ‘영등포 청년 네이버 카페’ 또는 개인 사회관계망서비스(SNS)에 해시태그(#영등포청년오운완)와 함께 인증 게시물을 올리면, 실제 납부한 수강료의 90%를 연간 최대 10만 원 한도에서 지원받는다.

최호권 영등포구청장은 “바쁜 일상에 쫓겨 운동을 미뤄온 청년들이 이번 사업을 계기로 개인의 건강과 일상의 활력을 되찾기 바란다”고 전했다.