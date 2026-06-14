성북문화원, 2026년 국가기록관리 유공 국무총리 표창 수상 2020년 국가기록관리 유공 장관 표창 수상 이후 이번 국무총리 표창 수상

[헤럴드경제=박종일 선임기자]성북문화원(원장 김영일)이 ‘2026 기록의 날’ 행사에서 국가기록관리 유공 국무총리 표창을 수상했다.

행정안전부 국가기록원이 주관하는 ‘국가기록관리 유공 포상’은 기록문화 진흥과 기록관리 발전에 기여한 개인과 단체, 기관을 발굴해 시상하는 제도다. 올해 시상식은 9일 정부서울청사 별관에서 열렸다.

성북문화원은 성북구(구청장 이승로)와 함께 2018년부터 성북마을기록화 사업을 추진해 왔다. 2020년에는 ‘민간기록물 수집 및 관리에 관한 조례’를 제정, 2024년부터는 성북마을기록공간을 운영하는 등 지역 공동체 아카이브 구축을 위해 지속적으로 협력하고 있다.

또한 2020년 성북마을아카이브 누리집을 공개해 체계적인 디지털 기록관리 인프라를 마련했다. 현재 약 1만 8,000건의 기록물을 관리하고 있으며, 주민 주도형 기록문화를 확산하고 지역 내 대학교 및 마을미디어 단체와의 협업을 통해 지역 기록 플랫폼 기능을 넓혔다. 특히 2019년부터는 매년 ‘주민기록단’ 교육 및 활동 프로그램을 운영하며 주민 자치 기반의 기록문화를 정착시키는 데 힘써왔다.

성북문화원은 2020년 ‘국가기록관리 유공’ 장관 표창을 수상한 데 이어, 이번 국무총리 표창 수상을 통해 지역 민간 기록관리 체계의 우수성과 지속성을 다시 한번 인정받았다.

이번 수상은 민·관·학이 함께 기록을 생산, 구민의 삶의 자취를 역사문화 콘텐츠로 재생산하기 위해 이어온 노력의 결실이기도 하다. 그동안 축적된 기록활동의 성과와 다양한 기록 콘텐츠, 전시·교육·연구자료는 성북마을아카이브 누리집에서 확인할 수 있다.

김영일 성북문화원장은 “체계적인 기록관리와 심도 있는 지역 아카이빙을 이어온 지속적인 노력을 인정받아 기쁘다”며 “앞으로도 기록의 가치에 대한 사회적 공감대를 확산시키고 기록문화를 선도해 나가겠다”고 밝혔다.

이승로 성북구청장은 “이번 수상은 성북구와 성북문화원이 주민과 함께 꾸준히 추진해 온 마을기록화 사업의 가치를 대외적으로 인정받은 뜻깊은 성과”라며 “앞으로도 지역의 다양한 삶과 기억을 체계적으로 보존하고 이를 폭넓게 활용할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”고 밝혔다.