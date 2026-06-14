[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]롯데백화점 상인점이 최근 7층에 새롭게 선보인 ‘교보문고·핫트랙스’ 매장이 차별화된 라이프스타일 콘텐츠로 고객들의 발길을 사로잡고 있다고 14일 밝혔다.
이번에 오픈한 매장은 단순한 도서 공간의 틀을 넘어 디자인 스피커, 캠핑용 발전기, 안마기 등 다양한 취미 가전과 감성 소품들을 체험하고 비교해 볼 수 있도록 구성했다.
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입력 2026-06-14 13:22:21
[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]롯데백화점 상인점이 최근 7층에 새롭게 선보인 ‘교보문고·핫트랙스’ 매장이 차별화된 라이프스타일 콘텐츠로 고객들의 발길을 사로잡고 있다고 14일 밝혔다.
이번에 오픈한 매장은 단순한 도서 공간의 틀을 넘어 디자인 스피커, 캠핑용 발전기, 안마기 등 다양한 취미 가전과 감성 소품들을 체험하고 비교해 볼 수 있도록 구성했다.
[단독] 주호민에 “XX짓하는 애는 패야지” 악플 무죄 확정…法 “표현의 자유 존중”[세상&]
[헤럴드경제=안세연 기자] 자폐 스펙트럼 장애가 있는 아들의 특수교사를 고소한 웹툰작가 주호민 씨 관련 기사에 “XX짓하는 애는 패야지 말로 하려니 실수하는 거”라고 한 네티즌에게 무죄가 확정됐다. 모욕적인 표현을 사용하긴 했으나 표현의 자유를 존중해야 한다는 게 법원의 판단이다. 14일 헤럴드경제 취재를 종합하면 서울중앙지법 9-3형사부(부장 정혜원)는
단독 [단독] ‘딸 돌 반지가 날아갔다’…10년 믿은 금은방 사장 벌써 100명 넘게 당했다 [세상&]
서울 종로구 H 주얼리시티 1층에서 15년 넘게 영업해온 금은방 대표 50대 이모 씨는 고객들에게 금 투자 수익과 배당을 약속하며 현금과 금을 받아 챙긴 뒤 잠적한 의혹을 받고 있으며, 피해자들에 따르면 지난 3일 첫 고소장이 접수된 이후 약 100건 이상의 고소가 접수됐으며 경찰은 이를 병합해 수사 중이다.
시멘트 회사 ‘삼표’가 직접 짓는다…성수 레미콘 터에 초고층 승부수[중기+]
[헤럴드경제=홍석희 기자] 시멘트와 레미콘 회사로 알려진 삼표그룹이 서울 성수동에서 초고층 ‘디벨로퍼’로의 변신을 시도한다. 45년 동안 서울 도심에 레미콘을 공급하던 성수동 공장 터에 최고 79층, 360m 규모의 복합단지를 세우겠다는 구상이다. 최근에는 성수 프로젝트의 독자 브랜드 구축에도 착수했다. 건설기초소재 기업 삼표가 원자재 공급자를 넘어 공간 기획과 브랜드 제작, 운영까지 하는 개발사로 사업의 무게중심을 옮기고 있는 셈이다. 9일 업계 등에 따르면 삼표그룹은 서울 성동구 성수동1가 옛 삼표레미콘 공장 부지에 ‘SGL(삼표 글로벌 랜드마크)’ 프로젝트를 추진 중이다. 골자는 서울숲 인근 부지를 초고층 업무·상업·주거 복합단지로 바꾸는 것이다. SGL은 최고 79층, 높이 360m 규모로 계획돼 있다. 계획대로 완공될 경우 롯데월드타워에 이어 서울에서 두 번째로 높은 초고층 빌딩이 될 것으로 삼표 측은 보고 있다. 성수동 부지는 삼표의 과거와 미래가 겹치는 상징적 공간이다.
[영상] “114평인데 4억대라고?” 13억 하던 광주 2층집 급락 이유는 [부동산360]
경기 광주시 신현동에 위치한 114평 규모 단독주택이 세 차례 유찰을 거치면서 최저매각가격은 감정가의 34% 수준인 4억5557만원까지 낮아졌는데, 감정평가 당시 토지 감정가만 10억2921만원이었다는 점을 고려하면 가격 부담은 상당히 낮아진 셈이다.