‘길막 전기자전거 감시단’ 주민자치위원 등 지역 주민 131명으로 구성해 12일 발대식 서울 자치구 최초 도입한 ‘전기자전거 즉시수거’ 실효성 높일 파트너... 모니터링·신고 역할

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구(구청장 전성수)는 12일 구청 대강당에서 동 주민자치위원과 지역 주민 총 131명으로 구성된 ‘길막 전기자전거 감시단’ 발대식을 개최, 본격적인 모니터링 활동에 돌입했다.

최근 공유 전기자전거 이용이 급증하면서 보도 등에 무단 방치된 자전거들이 보행자의 안전을 위협하고 도시 미관을 해치는 등 심각한 지역 사회 문제로 대두되어 왔다. 이에 구는 지난 4월 27일부터 ‘통행방해 전기자전거 즉시수거’를 시행하며 선제적 대응에 나선 바 있다.

이번에 출범한 길막 전기자전거 감시단은 즉시수거의 실효성을 높이기 위한 핵심 파트너로 구가 지정한 즉시수거 구역을 모니터링하고 신고하는 역할을 수행하게 된다.

특히 이번 사업은 각 동 주민자치위원회를 중심으로 지역 주민들이 일상생활 속 불편 문제를 주도적으로 해결하려는 노력을 높이 평가받아 서초구에서는 최초로 ‘서울시 자치구 지역특화 공모사업’으로 선정됐다. 지난 5월 중 감시단이 구성됐고, 이번 발대식을 시작으로 사전교육 등을 거친 후 15일부터 지역 곳곳에서 본격적인 모니터링 활동이 진행될 예정이다.

이날 발대식에는 전성수 서초구청장, 감시단 주민자치위원 대표인 장병학 반포2동 주민자치위원과 서초4동 강희진 주민 대표, 김명섭 주민자치발전협의회장을 비롯한 지역 주민 130여 명이 참석해 의미를 더했다.

발대식은 ▷내빈 소개 및 축사 ▷아이부터 어르신까지 안심하고 걸을 수 있는 거리를 조성하겠다는 감시단원의 선언문 낭독 ▷‘길막’, ‘방해’, ‘불편’, ‘무질서’ 문구가 적힌 풍선을 터뜨리는 포퍼먼스 순으로 진행돼 감시단원들의 결연한 활동 의지를 다지는 자리로 꾸며졌다.

발대식 직후 감시단은 양재역 지하철 진출입구를 시작으로 강남대로와 서운대로 일대에서 즉시수거 구역 내 주정차한 전기자전거에 대한 신고와 계도 활동을 전개했다. 구는 이번 감시단 운영을 통해 공유 전기자전거의 올바른 이용 문화를 정착시키고 주민 중심의 안전한 보행환경 조성을 선도해 나간다는 계획이다.

구가 서울시 자치구 최초로 시행한 ‘통행방해 전기자전거 즉시수거’는 보행안전 확보를 위한 적극행정의 일환으로 추진됐다. ▷점자블록 위, 보도 중앙 ▷지하철역 진출입구 ▷버스정류소 주변 5m 이내 ▷횡단보도 주변 3m 이내 ▷자전거도로 등 5개소를 즉시수거 구역으로 지정, 이곳에 주정차된 전기자전거를 대상으로 신고가 접수되면 3시간 이내에 신속하게 수거하고 있다.

전성수 서초구청장은 “주민들이 생활 속 불편을 직접 살피고 해결에 나서는 길막 전기자전거 감시단 활동은 주민자치의 모범적인 사례”라며 “감시단과 함께 보행자의 안전을 지키고 모두가 편안하게 이용할 수 있는 거리 환경을 만들어 나가는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.