6월 18일 송파문화예술회관…주제 ‘삶의 파동:환희에서 비극까지’ 지휘자 타라 시몬치치, 소프라노·테너 등 70명 무대에

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 송파구(구청장 서강석)가 삶의 다양한 감정을 클래식으로 만나는 특별한 공연을 선보인다.

구는 오는 6월 18일 오후 7시 30분 송파문화예술회관에서 제30회 송파구립교향악단 정기연주회 ‘삶의 파동: 환희에서 비극까지’를 개최한다.

이번 연주회는 1995년 창단한 송파구립교향악단이 올해로 서른 번째 올리는 정기 무대다. 사랑과 그리움, 기쁨과 슬픔까지 살면서 마주하는 감정을 음악으로 풀어낸다. 잠시 일상의 걸음을 멈추고 삶을 돌아보며 위로를 나누는 시간이다.

송파구립교향악단은 지난 31년간 석촌호수 벚꽃축제, 해피 콘서트, 학교로 찾아가는 오케스트라 등 주민 생활 가까이에서 무대를 열어 왔다. 러시아 아스트라한 국립대학 교수와 미국 조지아 챔버 오케스트라 상임지휘자를 역임한 양일오 지휘자가 악단을 이끌고 있다. 정기연주회만 올해 30회째로, 주민이 매년 찾는 공연이 됐다.

이번 무대에는 교향악단과 객원, 협연자 등 70명이 오른다. 뉴욕 시티 발레와 아메리칸 발레 극장의 객원 지휘자로 활동하는 ‘타라 시몬치치’가 지휘봉을 잡고, 소프라노 배우리와 테너 김진훈이 협연한다.

공연은 로시니의 ‘세비야의 이발사 서곡’으로 경쾌하게 문을 연다. 이어 푸치니 오페라 ‘라 보엠’ 중 ‘무제타의 왈츠’, 한국 가곡 ‘신아리랑’과 ‘보리밭’, 이탈리아 가곡 ‘금지된 노래’, 뮤지컬 ‘오페라의 유령’ 듀엣곡 ‘All I Ask of You’까지 친숙한 선율이 이어진다.

마지막 곡은 차이콥스키 교향곡 제6번 ‘비창’이다. 차이콥스키가 생애 마지막에 남긴 작품으로, 환희와 슬픔이 교차하는 인간의 마음을 깊이 있게 담는다.

관람은 무료다. 티켓은 1인당 최대 4매까지 예매할 수 있으며 네이버 예약 혹은 현장 구매로 하면 된다.

서강석 송파구청장은 “구립교향악단이 30번째 정기연주회를 열 수 있었던 건 구민의 관심과 응원 덕분”이라며 “앞으로도 주민 누구나 집 가까이에서 수준 높은 공연을 만날 수 있도록 문화예술 환경을 꾸준히 넓혀 가겠다”고 말했다.