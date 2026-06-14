문화유산 교류 및 박물관 협력 강화를 위한 양해각서 체결

[헤럴드경제(로마)=서영상 기자] 이탈리아를 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 13일(현지시간) 토스카나주의 최대 도시 피렌체를 방문해 우피치 미술관을 찾았다.

이 대통령은 이날 유홍준 국립중앙박물관장, 시모네 베르데 우피치미술관장 등과 함께 우피치미술관 2층 전시장을 돌아보며 대표 소장품들을 둘러보고 ‘문화유산 교류 및 박물관 협력 강화를 위한 양해각서(MOU)’를 체결했다.

이번 양해각서는 한국과 이탈리아를 대표하는 문화기관 간 협력 기반을 마련하고, 양국 문화유산의 가치 확산과 상호 교류 증진을 위해 추진됐다.

우피치미술관은 조토의 ‘오니산티 마돈나’, 보티첼리의 ‘비너스의 탄생, 레오나르도 다빈치의 ’수태고지‘ 등을 비롯한 메디치 가문의 방대한 컬렉션을 소장한 곳이다.

이번 협약은 한국과 이탈리아를 대표하는 문화기관 간 협력 기반을 마련하고, 양국 문화유산의 국제적 가치 확산과 상호 교류 증진을 위해 추진됐다.

MOU에 따르면 양 기관은 박물관 서비스 전반에 관한 전문성에 기반해 인력 교류를 확대하게 된다.

특히 ▷대여를 포함한 전시 교류, 해설 및 교육 ▷소장품 관리, 복원 및 출판 등 다양한 분야에서 협력을 확대해 나갈 예정이다.

이 대통령은 이번 방문 기간 중 세르지오 마타렐라 이탈리아 대통령과 회담을 갖고 양국 관계를 ‘특별 전략적 동반자 관계’로 격상하는데 합의했다. 양국은 교역·투자를 더 확대하는 한편 인공지능(AI)·방산·우주 등 미래산업은 물론 문화와 인적교류 분야에서도 협력을 강화해 나가기로 뜻을 모았다.

유홍준 국립중앙박물관장은 이날 시모네 베르데(Simone Verde) 우피치 미술관 관장과 면답을 통해 이후 두 기관 간의 전시 교류 등 향후 협력 방안에 대해서도 긴밀히 논의했다.

유 관장은 “우리 박물관은 미국 메트로폴리탄 박물관, 런던 내셔널 갤러리 등 세계적인 미술관들의 소장품을 소개하는 특별전을 매년 개최해 왔다”며 “보티첼리 등 우피치 미술관의 걸작들을 한국에 소개할 수 있기를 희망한다”고 말했다.

이에 시모네 관장은 “최근 한국문화가 전세계적으로 확산되며 상당한 영향력을 미치고 있다는 것을 잘 알고 있다”며 “한국에서 우피치 미술관의 소장작품들을 소개하고 싶다”고 밝혔다.