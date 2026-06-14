“EU도 한반도의 긴장 완화 지지”

[헤럴드경제(로마)=서영상 기자] 이재명 대통령이 유럽을 순방 중인 가운데 청와대는 13일(현지시간) 북한을 저격한 한국과 유럽연합(EU)의 공동성명에 대해 북한이 즉각 반발한 것과 관련해 “정부는 긴 안목을 가지고 한반도 평화공존 정책을 일관되게 추진할 것”이라고 밝혔다.

청와대는 이날 공지를 통해 “EU도 한반도의 긴장 완화와 평화 정착을 위한 우리 정부의 정책을 지지한다”면서 이같이 말했다.

앞서 한-EU는 10일 정상회담 후 공동성명을 내며 러시아의 우크라이나 침략전쟁을 지원한 북한을 강하게 규탄했다.

공동성명은 “러시아의 우크라이나에 대한 침략전쟁 지속을 가능케 하는 제3자의 지원, 특히 북한의 지원을 규탄한다”면서 “러시아와 북한이 모든 관련 활동을 즉각 중단하고 유엔헌장 및 유엔 안전보장이사회의 모든 관련 결의를 준수하라”고 북한을 저격했다.

그러면서 “북한은 NPT(핵확산금지조약) 상 핵보유국으로 결코 인정되지 않을 것이며, 그와 관련한 어떠한 특별한 지위도 가질 수 없을 것”이라면서 “북한의 핵 및 탄도미사일 프로그램에 대해 심각한 우려를 표명한다”고 강조했다.

이에 조선중앙통신은 13일 북한 외무성 10국 대변인 담화를 통해 “한국은 역시 적대와 대결을 체질화한 불변의 적국”이라고 비난했다.

이어 “한국이 그동안 내세워온 ‘체제 존중’과 ‘적대행위 불추구’는 위장에 불과했다”며 “한국은 우리 국가에 대한 적대를 떠나 절대 존재할 수 없는 제1의 적대국”이라고 격앙된 반응을 내놨다.