206억 규모 유동화차입금 지급 불능 “TV 광고시장 위축 등 여건 악화 결과”

[헤럴드경제=손미정 기자] JTBC가 206억원 규모의 유동화차입금을 제때 갚지 못해 신용등급이 하향조정된 가운데, 사태 해결을 위해 모든 수단을 동원하겠다는 입장을 밝혔다.

JTBC는 12일 입장문을 통해 “오늘 일부 채권에 대한 지급불능 상황이 발생했다”면서 이 같이 말했다.

이날 NICE신용평가는 JTBC의 무보증사채 신용등급을 기존 ‘BBB/부정적’에서 ‘CCC’로 하향 조정했다. 단기신용등급인 기업어음(CP)과 전자단기사채 등급도 ‘A3’에서 ‘C’로 내려갔다.

이번 등급 조정은 JTBC가 유동화차입금 원리금을 제때 상환하지 못한 데 따른 것으로, 평가사는 JTBC가 미르제이차 56억원과 제일티비씨제이차 150억원 등 총 206억원에 달하는 유동화차입금 상환을 불이행해 유동성 위험이 크게 증가했다고 봤다.

한국기업평가도 직전 ‘BBB(부정적)’에서 ‘BB(부정적 검토)’로, 기업어음과 전자단기사채를 ‘A3’에서 ‘B(부정적 검토)’로 하향 조정했다. 중앙일보와 SLL중앙의 신용등급도 ‘BB+’로 내려왔다.

한기평은 계열 전반의 재무위험 전이 가능성과 유동성 불확실성이 커졌다고 판단했다. 한기평은 “계열 전반의 재무안정성이 저하된 상황에서 개별 계열사의 추가 신용도 하락이 유동화증권 차환 위험을 확대할 수 있다”고 내다봤다.

JTBC는 “유동성 위기를 극복하기 위해 가능한 모든 수단을 동원해왔다”며 “이미 경영 효율화를 위해 비상경영체제에 돌입하는 등 노력을 다해왔다”고 밝혔다.

그러면서 이번 지급불능 상황은 디지털과 온라인동영상서비스(OTT)를 중심으로 미디어 환경이 급변, TV 방송 광고 시장이 크게 위축되는 등 대내외적 여건이 악화된 것에 따른 것이라고 덧붙였다.

JTBC는 빠른 상황 해결을 위한 책임있는 자세를 약속했다. JTBC는 “대·내외적으로 강구할 수 있는 수단을 모두 동원하여 최선을 다해 노력할것”이라고 밝혔다.

보도와 대형 스포츠 중계 등 방송 콘텐트 제작과 방영은 모두 정상적으로 운영된다.