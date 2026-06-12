사단법인 한국음악저작권협회(회장 이시하, 이하 음저협)가 충주시 청소년우륵국악단을 대상으로 진로 교육을 실시하며 국악 인재 육성을 위한 지속적인 지원에 나섰다.

음저협은 지난 8일 충주시문화회관에서 충주시 청소년우륵국악단 단원들을 대상으로 국악 전공 진로 및 창작 멘토링 교육을 진행했다고 밝혔다. 이날 행사에는 음저협 이민숙 부회장과 강연자로 나선 정성자 이사를 비롯해 청소년우륵국악단 단원 20여 명과 학부모, 국악단 관계자 등이 참석했다.

이번 강연은 음저협이 지난 3월 충주시 청소년우륵국악단에 국악 교육 지원 기부금 3,000만 원을 전달한 데 따른 후속 프로그램이다. 당시 음저협은 일회성 기부에 그치지 않고 마스터클래스, 저작권 교육, 음악 산업 현장 견학, 진로 컨설팅 등 ‘교육·체험·진로’를 연계한 다각적인 지원을 약속한 바 있다.

이날 멘토링은 서울대학교 음악대학 국악과를 졸업하고 명지대학교 예술종합원 국악과 주임교수, 한국어린이국악교육협회 이사장 등을 역임한 국악 교육 전문가 정성자 이사가 맡았다. 정 이사는 오랜 현장 경험을 바탕으로 청소년들의 진로 고민과 학습 방향을 짚어주는 한편, 직접 국악기 연주를 시연하며 무대 경험의 중요성과 청소년 국악인의 역할 등을 학생들의 눈높이에 맞춰 전달해 큰 호응을 얻었다.

교육에 참여한 청소년우륵국악단 김정윤 학생(과거 대통령과의 타운홀 미팅에서 국악 교육 필요성을 제기해 화제를 모은 바 있음)은 “국악을 계속 배우면서도 향후 진로나 공부 방향에 대한 고민이 컸다”며 “이번 강연을 통해 국악인으로 성장하는 데 필요한 구체적인 학습 방향을 잡을 수 있어 큰 도움이 됐다”고 소감을 전했다.

강연을 마친 정성자 이사는 “학생들이 진로를 선택하는 과정에서 오늘의 강연이 작은 나침반이 되길 바란다”며 “국악 선배이자 멘토로서 학생들이 꿈을 이어가는 과정을 계속 지켜보고 응원하겠다”고 말했다.

음저협 이민숙 부회장은 “음저협은 음악저작권을 보호하는 단체이자 우리 음악의 미래를 함께 고민해야 하는 곳”이라며 “앞으로도 음악인을 꿈꾸는 청소년들이 안정적인 환경에서 음악을 배우고 성장할 수 있도록 지속적인 지원과 교류를 이어가겠다”고 강조했다.

한편, 음저협은 이번 교육을 시작으로 충주시 청소년우륵국악단에 대한 후속 지원을 본격화할 방침이다. 향후 단원들을 협회로 초청해 음악 산업 현장 체험을 진행하고, 무대 밖 음악 산업의 메커니즘과 창작자 권리에 대한 이해를 넓힐 수 있도록 지원을 이어갈 계획이다.