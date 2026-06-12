“포장재 공급량 평시 85~90%…여전히 부담 커”

[헤럴드경제=강승연 기자] 한국식품산업협회는 농림축산식품부, 업계와 함께 ‘중동전쟁 장기화 대응을 위한 식품업계 간담회’를 개최했다고 12일 밝혔다.

이번 간담회에는 CJ제일제당, 농심, 대상, 롯데칠성음료, 풀무원식품 등 주요 식품기업들이 참석해 중동전쟁 장기화에 따른 현황을 공유했다.

참석 기업들은 유가·환율·물류비 상승과 내수 부진으로 원가 부담이 증가하고 수익성이 악화되고 있다며 어려움을 호소했다. 상당수 기업들은 비상 경영체제로 대응하고 있다고 설명했다.

음료업계는 원가 비중이 높은 알루미늄 캔, 페트병 등 주요 포장재 비용 상승에 따른 수익성 악화가 심각하다고 밝혔다. 라면업계는 팜유, 대두유 등 유지류 가격 상승에도 가격 조정이 쉽지 않은 상황이라 경영 부담이 커지고 있다고 전했다.

협회도 포장재의 주요 원료인 나프타 공급량이 중동전쟁 직후인 3~4월 평시 대비 70% 수준까지 감소했다가 6월 현재 85~90% 수준으로 회복했으나, 여전히 부담이 높은 수준이라고 발혔다.

업계는 하반기 경영환경도 녹록지 않을 것으로 보고 정부의 정책적 지원 확대를 요청했다.

특히 국가별 인증 및 규제 대응 지원, K-푸드 인증체계 구축, 수출 바우처 확대, 해외 박람회 참가 지원 확대, 물류비 지원 확대 등 수출 경쟁력 강화를 위한 지원이 필요하다고 건의했다.

아울러 각종 비용 상승에 따른 기업 부담 완화를 위해 식품 제조 가공업에 대한 의제매입세액 공제율 및 한도율 한시 상향 등 경영 안정화 지원방안도 함께 검토해 줄 것을 요청했다.

농식품부는 이번 간담회에서 제기된 업계의 애로사항을 바탕으로 원재료 및 포장재 수급 상황을 지속 점검하고 정책 지원을 강화해 나갈 계획이라고 답변했다. 업계와의 소통도 지속할 방침이다.