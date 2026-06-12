6월 20일 인천–사이판 노선 재개 태풍 이후 약 2개월 만의 정상화 성수기 앞두고 접근성 회복 기대

[헤럴드경제=김명상 기자] 여름 성수기를 앞두고 사이판을 포함한 마리아나 제도의 접근성이 개선된다.

마리아나관광청은 제주항공이 오는 20일부터 인천–사이판 노선 운항을 재개한다고 밝혔다. 이번 운항 재개는 지난 4월 초 초대형 태풍 ‘신라쿠’의 영향으로 노선 운항이 일시 중단된 이후 약 2개월 만이다. 해당 노선 정상화로 한국발 여행객의 마리아나 접근성이 개선될 것으로 예상된다.

제주항공은 해당 노선을 기간별로 탄력 운영한다. 6월 20일~7월 21일, 8월 4일~9월 22일, 10월 11일~10월 24일에는 주 4회(매주 수·목·토·일 인천 출발) 운항하고, 성수기인 7월 22일~8월 3일, 9월 23일~10월 10일에는 매일 운항한다.

이번 재개는 태풍 이후 회복과 재정비를 이어온 마리아나 관광시장에 영향을 미칠 전망이다. 사이판, 티니안, 로타 등 주요 지역에서 관광 인프라 복구와 시설 정비가 진행 중이며, 관광 명소와 서비스 운영도 단계적으로 확대되고 있다.

한국에서 약 4시간 30분이면 도착할 수 있는 휴양지인 마리아나 제도에서는 현재 ‘사이판의 벚꽃’으로 불리는 플레임 트리(Flame Tree)를 만나볼 수 있다. 섬 곳곳을 물들이는 붉은 꽃은 열대 섬의 풍경을 연출하며 주요 볼거리 역할을 한다. 마리아나관광청은 현지의 단계적인 복구 현황을 공유하는 동시에 항공 노선 운영 정보와 다양한 여행 콘텐츠, 이벤트를 통해 현지 소식을 전할 예정이다.

제주항공은 노선 재개를 기념해 오는 6월 17일까지 특별 프로모션을 진행한다. 6월 20일부터 9월 30일까지 출발하는 사이판 노선 항공권을 대상으로 할인 혜택과 1+1 선착순 특가, 호텔 및 리조트 제휴 프로모션을 제공한다.

주디 토레스 마리아나관광청 청장 직무대행은 “제주항공의 인천-사이판 노선 재개는 한국 여행객들이 다시 편리하게 마리아나를 방문할 수 있게 됐다는 점에서 매우 뜻깊다”며 “아름다운 플레임 트리 시즌과 함께 더 많은 한국 여행객들이 마리아나를 방문해 특별한 휴식과 경험을 즐기길 바란다”고 말했다.

한편 북마리아나 제도(CNMI)는 사이판, 티니안, 로타 등 14개의 섬으로 구성된 태평양 지역 관광지다.