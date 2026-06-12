[헤럴드경제=정찬수 기자] 신세계백화점이 오는 18일까지 강남점 지하 1층 식품관 중앙행사장에서 ‘응원 간식 페스티벌’을 진행한다.

대표 상품은 제주삼대국수의 돔베고기(3만8000원), 미르스타의 바비큐폭립(2만9000원), 삼부자닭발의 직화무뼈닭발(1만3000원), 미술계의 파닭꼬치(6000원) 등이다.