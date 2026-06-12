[헤럴드경제=채상우 기자] 청주 SK하이닉스 청주 4캠퍼스 공장 가스룸에서 화재가 발생해 8명이 병원에 이송되고 4000명의 직원이 대피했다.

지난 1일 같은 청주 4캠퍼스에서 화재와 불소 누출 사고가 발생한 데 이어 10일 화학물질 사고, 이날 화재까지 이어지면서 안전에 대한 우려가 커지고 있다.

12일 오전 9시 55분경 SK하이닉스 청주 4캠퍼스 M15X 공장 2층 가스룸에서 불이 났다가 스프링클러가 작동하면서 10여분 만에 자체 진화됐다.

화재는 작업자 6명이 가스룸 내 캐비닛에 불소와 질소를 혼합하는 과정에서 발생한 것으로 알려졌다.

SK하이닉스 측은 화재 직후 혹시 모를 가스 누출 상황에 대비해 캠퍼스 내 전 직원 약 4000명을 일시 대피시켰다. 어지러움을 호소한 8명은 사내 부설 병원으로 이송됐다.

소방당국 측정 결과 실제 가스 누출은 없는 것으로 확인됐다.

청주 SK하이닉스 4캠퍼스에선 지난 1일에도 M15X 공장과 M15공장을 잇는 6층 가스룸에서 같은 공정 중 불이 나 미량의 불소(5ppm)가 누출됐다. 불소는 인체 독성이 있는 물질이다. 사고 조사 결과는 원인 불명으로 나온 것으로 전해졌다.

10일에는 청주 사업장에서 TMAH(수산화테트라메틸암모늄)로 추정되는 액체가 발견돼 작업자 2명이 병원으로 이송됐다.

SK하이닉스 관계자는 “같은 공정을 진행하다 사고가 난 만큼 철저히 원인을 조사해 재발하지 않도록 노력하겠다”며 “생산 설비 가동엔 이상이 없다”고 밝혔다.