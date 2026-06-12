인도라마 3호기 생산설비 조기 가동 후속 사업 발굴…阿 시장 확대 박차

대우건설은 나이지리아에서 수행 중인 ‘인도라마 비료 플랜트 3호기’를 준공했다고 12일 밝혔다.

인도라마 비료 플랜트 3호기(사진)는 나이지리아 리버스주 포트하코트 인근에 하루 2300톤 규모의 암모니아 생산설비와 하루 4000톤 규모의 요소 및 요소비료 생산설비를 건설하는 프로젝트다. 계약금액은 약 2억6500만 달러(VAT 제외)이며 공사 기간은 2023년 10월부터 올해 5월까지 총 32개월이었다.

나이지리아는 아프리카 최대 규모의 천연가스 매장량을 보유한 국가로, 이를 활용한 비료 산업 육성을 적극 추진하고 있다. 대우건설은 인도라마 비료 플랜트 1·2호기(Fertilizer 1·2), 천연가스 전처리 설비(FCU) 등을 성공적으로 수행한 바 있다.

대우건설은 주요 공정을 계획보다 앞서 마쳤다. 천연가스 투입은 계획 대비 14일 빠른 5월 5일 완료했다. 암모니아 생산 개시는 16일, 요소 생산 개시는 19일 앞당겼다. 암모니아 및 요소 플랜트 100% 가동 역시 각각 13일 조기 달성해 안정적인 시운전 체계를 구축했다.

대우건설 관계자는 “인도라마 비료 플랜트 3호기의 주요 마일스톤 조기 달성과 성공적인 준공은 나이지리아에서 축적한 사업 수행 경험과 현지 네트워크를 바탕으로 이뤄낸 성과”라며 “발주처와의 신뢰 관계를 기반으로 향후 후속 사업 발굴 및 아프리카 시장 확대에도 적극 나설 계획”이라고 말했다.

대우건설은 1983년 나이지리아 시장에 진출한 이후 현재까지 총 75개 프로젝트, 약 108억 달러 규모의 사업을 수행하는 등 아프리카 11개국에서 약 290건의 공사를 통해 사업영역을 확대해 왔다. 또 아프리카 액화천연가스(LNG) 사업 확대를 위한 차기 거점으로 모잠비크를 낙점하는 등 아프리카·동남아시아·북미 등으로 사업 영역을 넓혀오고 있다. 서정은 기자