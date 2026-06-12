보증 신청, 심사시 AI 광학문자인식 적용

[헤럴드경제=서정은 기자] 건설공제조합이 인공지능(AI) 기술을 활용한 전사적인 업무 혁신을 추진한다.

조합은 현재 AI 기술을 고도화하고 내부 프로세스에 단계적으로 접목하기 위한 ‘CG-AX(인공지능 트랜스포메이션, Transformation) 업무혁신 플랫폼’ 구축 사업을 한창 진행 중이라고 12일 밝혔다.

조합이 AI 도입 과정에서 가장 중요하게 중점을 둔 부분은 ‘보안’과 ‘데이터 정확성’이다. 고객의 민감한 금융 데이터를 다루는 만큼 데이터가 외부로 유출되는 리스크를 원천 차단하기 위해 통제 가능성이 높은 온프레미스(On-premise, 사내 구축형) 방식을 기본 뼈대로 삼았다.

여기에 외부 클라우드 모델을 유연하게 연계하는 하이브리드 방식을 채택해 AI의 고질적인 한계인 ‘환각(Hallucination) 현상’을 방지한다.

조합은 보증 신청 및 심사 과정에 인공지능 광학문자인식(AI OCR) 기술을 적용한다. 복잡한 서류 제출과 입력 과정을 자동화해 고객이 체감할 수 있는 신속하고 편리한 ‘원스톱 서비스’를 구현할 예정이다.

임직원들의 신속한 의무 지원을 돕는 AI 챗봇과 함께 조합 내 방대한 문서들을 효율적으로 검색하고 자산화할 수 있는 AI 기반 문서관리 시스템을 구축 중이다. 심사 업무의 정확도를 높이기 위한 ‘AI 보증심사 어시스턴트’ 도입도 함께 추진하고 있다.

조합은 임직원들이 원활하게 적응할 수 있도록 AI 관련 교육, AI 에이전트 제작 경진대회, 관련 자격증 취득 지원, 포럼 등도 추진 중이다.

건설공제조합 관계자는 “시스템 구축이 완료되면 고객과 임직원 모두가 만족할 수 있는 혁신적인 금융 플랫폼으로 거듭날 것”이라고 말했다.

한편 건설공제조합은 지난 1일에도 AX 전환을 통한 업무 혁신과 사업 경쟁력 강화를 위해 ‘2026 AX 포럼’을 개최했다.