전용 84~111㎡ 총 743세대 15일 특별공급·16일 1순위 청약

[헤럴드경제=김희량 기자] 우미건설 컨소시엄은 ‘평택 고덕 우미린 프레스티지’의 견본주택을 열고 본격적인 청약을 시작한다고 12일 밝혔다.

경기도 평택시 고덕국제화계획지구 Abc-36블록에 있는 이 단지는 지하 2층~지상 20층, 11개 동, 84·94·101·111㎡(이하 전용면적) 총 743세대 규모이다. 단지는 4베이(Bay) 판상형 위주로 설계됐으며, 오픈발코니(해당 세대)를 적용했다.

청약은 오는 15일 특별공급을 시작으로 16일 1순위, 17일 2순위 순으로 이뤄진다. 당첨자 발표는 23일, 정당계약기간은 7월5일~7일이다.

‘평택 고덕 우미린 프레스티지’는 분양가 상한제가 적용된 단지로 1순위 청약 자격은 청약통장 가입 후 12개월이 지나고 지역별·면적별 예치금액 이상을 충족하면 된다. 거주지에 관계없이 전국에서 청약할 수 있다는 점도 눈길을 끈다.

고덕국제화계획지구는 삼성전자 평택캠퍼스의 핵심 배후주거지로 알려져 있다. 평택시청·시의회가 이전하는 행정타운이 택지지구 내 예정돼 있으며 평택시가 미국 애니 라이트 스쿨(Annie Wright Schools)과 합의각서(MOA)를 체결한 국제학교도 택지지구 내 계획된 상태다.

지구 내 문화공원(계획)과 함박산 중앙공원도 가까이서 누릴 수 있으며 평택 아트센터를 비롯해 평택 박물관·중앙도서관(이상 예정) 등 문화시설도 들어설 전망이다. 단지 옆으로는 고덕8초(예정) 및 중교(예정)가 예정돼 있다.

수서고속철도(SRT) 평택지제역과 수도권 전철 1호선(서정리역·평택지제역), 평택고덕IC를 통해 서울·수도권 접근성이 좋다. 향후 수원발 고속철도(KTX), 수도권광역급행철도(GTX) 연장, 간선급행버스체계(BRT) 노선 등이 확충되면 광역교통망은 한층 강화될 것으로 전망된다.

한편 우미건설은 지난해 연결 기준 매출액은 1조8053억원, 영업이익은 2490억원을 기록했다.