[헤럴드경제=김성훈 기자] 가수 MC몽은 지난달 ‘연예인 불법도박단 의혹’에 대해 폭로하며 자신의 불법도박 의혹을 부인한 바 있다. 그런데 그의 주장이 거짓이라고 의심할만한 통화 녹취가 공개됐다.
11일 유튜브 채널 ‘연예 뒤통령이진호’에는 <“저 이제 결혼합니다” MC몽 통화 녹취 원본.. 소름돋는 두 얼굴>이라는 제목의 영상이 올라왔다.
영상은 차가원 원헌드레드 회장의 작은 아버지인 차준영 씨가 MC몽과 지난 5월 8일 통화했다는 녹취록을 담고 있다.
이에 따르면, MC몽은 차 씨에게 전화를 걸어 “어르신이랑 한패 먹게 해 주십시오”, “어르신 뜻 따르겠습니다”, “차가원이 괴롭히는 걸 못 참겠습니다”, “어르신 저 좀 살려주세요”라고 호소했다.
MC몽이 “어르신 (언론에서) 저 좀 빼주세요”라고 간청하자 차 씨는 “네가 나를 끌여들였지 않냐. 내가 널 찾아가서 회사를 뺏으려고 공갈협박 했느냐”라고 질책했고, MC몽은 “예. 맞습니다”라면서도 “저 이제 결혼합니다. 저 좀 빼주세요”, “PD수첩 하는 거랑 다 좀 멈춰주세요”라고 수차례 간청했다.
차 씨가 “나를 이렇게 언론에 망가뜨리고”라 하자, MC몽은 “저 그런 적 없습니다. 저 이제 그만하겠습니다”라고 했다.
이에 차 씨가 “뭐가 없다고? 그럼 나는 있니? 너 OO이가 준 돈 쓴 적이 없다고?”라고 묻자 MC몽은 “아니요”라고 했다. 이어 차 씨가 “이 자식아 너 120억 썼고, 네가 도박해서 OO이가 다 보낸 돈 맞지 않느냐. 남자답게 책임질 건 책임져야지”라고 질책하자 MC몽은 반박하지 않았다.
차 씨는 “난 그래도 너희들 간에 중재를 서서 너 나가서 독립하고, 좋게 마무리 지으려고 했다”며 “너네 둘 다 작년 6월부터 10월까지 기회가 있었다. 나는 회사에 돈도 있는 줄 알았다. 너 돈 받고 나가고, OO이도 회사 정리해서 팔아가지고 회사에 쓴 돈을 다 메꾸는 줄 알았다. 내 말이 틀리냐”고 물었다. 이에 MC몽은 “말씀 맞다”라고 답했다.
이후 MC몽은 5월 20일 진행한 개인 라이브 방송에서 이 통화 녹취가 언론에 전달됐다며 불만을 드러냈다. MC몽은 라이브 방송에서 “(차 씨의 ‘120억 발언’에) 대답도 안 했다. 너무 황당해서. 그 사람을 알지도 못한다”라고 했다. 또 차 씨가 가수 김민종 등이 포함된 연예인 불법 도박단을 주도했다는 폭로도 내놓았다.
MC몽은 차가원 회장과 2023년 연예기획사 원헌드레드레이블을 공동설립했다. 가수 이승기, 이무진, 첸백시 등 유명 연예인들을 줄줄이 영입하며 주목을 받았지만, 이후 연예인들의 정산금과 임직원 급여 등을 제대로 지급하지 않았다는 의혹에 휘말렸다. 특히 회삿돈을 빼돌려 MC몽의 도박자금으로 이용했다는 의혹까지 제기되며 파문이 일었다.
“이승기, 다주택자 세금 폭탄 피하려 ‘105억 전세’ 먼저 요구해” 차가원 측 주장
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