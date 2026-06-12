[헤럴드경제=김보영 기자] 광주에서 20대 여성 소방공무원이 숨진 사건과 관련해 고인의 남자친구가 직장 내 강압적인 음주 문화와 갑질 의혹을 제기하며 철저한 진상 규명을 촉구했다.

11일 고인의 남자친구 A씨가 언론에 제보한 내용에 따르면 결혼을 약속했던 고인은 지난해 10월 숨지기 전 광주의 한 소방서에서 근무하며 과도한 회식과 음주 강요 등 직장 내 괴롭힘으로 힘들어했다고 한다.

A씨가 고인과 평소 주고받았던 카카오톡 메시지에는 “팀 회식을 했는데 10번 토했다”, “취해도 보내주질 않는다”, “여기 미쳤어, 술을 너무 빨리 마셔”, “오자마자 소맥 4잔 원샷” 등의 내용이 담겼다.

또 다른 메시지에서 고인은 A씨에게 “나 노래방 가야할 것 같은데, (남자) 팀장님이랑 둘이, 가시고 싶다는데”라고 말하며 난처해 하기도 했다.

A씨는 “전혀 술도 못하는 사람이 회식에 빠지면 밉보일까봐 어쩔 수 없이 갔다. 집에 오면 수 차례 구토를 하고 정신을 차리지 못할 정도로 취해서 왔다”고 당시 상황을 전했다.

논란은 사망 이후 처리 과정에서도 이어졌다. A씨에 따르면 광주소방본부는 지난해 10월 고인의 사망 이후 작성한 사망 면직서에 사망 원인을 ‘약혼자와의 불화’로 기재했다.

이에 A씨가 항의하자 광주소방본부는 재조사를 진행하겠다는 내용의 공문을 배포한 것으로 전해졌다. 이후 A씨는 유족과 소방노조 관계자들과 함께 상급 기관인 소방청을 방문해 진상 조사를 요구했고, 지난달부터 관련 감찰이 시작됐다.

광주소방본부는 이와 관련해 감찰 요구는 있었지만 정식 민원으로 접수된 사안은 아니라고 판단했다고 해명했다. A씨는 “해당 공문 때문에 장례식장에서조차 ‘남자친구 때문에 죽었다’는 말을 들어야 했다”며 “고인에 대한 모독이자 유가족에 대한 2차 가해”라고 비판했다.

이 대통령은 이날 자신의 엑스(X)에서 “아직도 이런 구태 공직자들이 있다니 참으로 개탄스럽다”며 “철저히 조사하되 조사 주체는 객관성을 담보할 수 있도록 소방청이 아닌 국무조정실로 하라”고 주문했다.

이어 “조사 결과 회식 음주 강요, 감찰 조사 요구 묵살이 사실로 드러나면 징계는 물론 형사 처벌에 민사 손해배상 후 구상 청구까지 할 수 있는 최대치의 문책을 해 다시는 이 나라에서 직장 내 악성 갑질이나 부정부패 은폐·묵살은 꿈도 꿀 수 없게 하겠다”고 강조했다.

국무조정실도 이날 보도자료를 내고 이 대통령의 지시에 따라 소방관 사망 관련 의혹에 대해 신속히 조사에 착수하기로 했다며 “사실관계를 명명백백하게 밝힐 예정”이라고 밝혔다.