[헤럴드경제=이원율 기자]미국 우주항공기업 스페이스X 상장에 앞서 미리 베팅을 한 초기 투자자들이 천문학적 부를 쌓으며 주목받고 있다.

특히나 일론 머스크 최고경영자(CEO)와 20년을 함께 걸어온 ‘절친’ 안토니오 그라시아스(55)는 스페이스X 2대 주주에 오르며 부와 유명세를 함께 거머쥐었다.

11일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ) 보도에 따르면 머스크의 절친이자 밸러 에쿼티 파트너스 창업자인 그라시아스는 클래스A 주식의 6.7%, 약 680억달러(약 103조원) 규모의 지분을 확보해 머스크 다음으로 큰 주주가 됐다고 연합뉴스는 전했다.

그라시아스는 미국 디트로이트 출신이다. 인도계 아버지, 스페인계 어머니 사이에서 출생했다. 어머니가 운영한 쇼핑몰 속옷가게에서 일을 도우며 중학생 때 애플 주식 300달러(약 45만5000원) 어치를 산 것이 투자에 눈을 뜬 계기였다고 한다.

그는 조지타운대 외교학과를 거쳐 시카고대 로스쿨에 재학하던 1995년, 부실기업 인수·운영 전문의 첫 회사 MG 캐피털을 세웠다. 이 무렵 머스크와 인연을 맺었으며, 그가 설립한 페이팔 전신 기업에 투자도 했다. 페이팔은 2002년 이베이에 15억달러(약 2조2770억원)에 인수됐다.

같은 해 그라시아스는 밸러의 첫 사모펀드를 1억달러(약 1518억원) 규모로 출범시켰다.

스키리조트와 패스트푸드 프랜차이즈를 인수했다가 되파는 게 주요 사업이었다. 이후 베팅의 무대를 우주까지 넓힐 수 있었다.

2006년 테슬라에 200만달러를 투자하고, 2008년에는 스페이스X에도 발을 디뎠다. 2010년 테슬라 상장 당시 5.25%였던 지분 가치는 8350만달러까지 불어났다.

이후 그라시아스와 밸러는 뉴럴링크, 보링컴퍼니, 트위터(현 X) 인수, xAI 등 머스크가 주도하는 거의 모든 프로젝트에 발을 맞췄다.

이 과정에서 한때 200만달러로 시작한 테슬라 베팅은 20년 만에 680억 달러의 지분으로 돌아오게 됐다.

머스크는 최근 X에 “안토니오의 지분은 스페이스X가 실패할 것처럼 보인 시절부터 보여준 절대적 지지와 20년에 걸친 투자에서 비롯됐다”며 “그보다 좋은 친구는 없을 것”이라고 밝히기도 했다.

스페이스X, IPO 공모가 주당 135달러로

한편 로이터통신에 따르면 스페이스X는 이날 기업공개(IPO) 공모가를 주당 135달러로 결정했다고 연합뉴스는 전했다. 이는 사전에 공개한 예비 공모가를 그대로 확정한 값이다.

보통 상장을 앞둔 기업은 예비 공모가 범위를 제시하지만, 스페이스X는 이례적으로 주당 135달러로 예비 공모가를 못 박아 발표했었다.

이에 따라 스페이스X는 5억5556만주를 매각해 750억달러(약 113조8000억원)를 조달하게 됐다.

2019년 아람코가 세운 총 294억달러 조달 기록을 깨고 사상 최대 규모의 기업공개가 될 관측이다. 공모가 기준으로 스페이스X의 시장가치는 1조7700억 달러로, 글로벌 상장 기업 상위 10위 안에도 안찰할 것으로 전망된다.

최대 주주는 머스크다. IPO 이후 차등의결권 주식 등을 통해 84%의 의결권을 갖는다.

이어 2대 주주로 밸러 에쿼티 파트너스가 들어서고, 귄 쇼트웰 스페이스X 사장, 브렛 존슨 최고재무책임자(CFO) 등도 주요 주주로 이름을 올렸다.

스페이스X는 12일 나스닥과 나스닥 텍사스에 상장될 예정이다.