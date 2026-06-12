- KAIST·동경대, 기후·사회·경제 데이터 기반 농업토지 이용 모델 개발

[헤럴드경제=구본혁 기자] “미래 식량 안보의 가장 큰 위협요인은 농지 부족이 아니라 저출산과 도시화에 따른 농업 인력 부족 때문이다.”

저출산과 농촌소멸이 현실화되고 있는 가운데, 우리나라를 포함한 국제 공동연구진이 농업 노동력 감소를 미래 식량안보 분석에 반영한 새로운 데이터 기반 모델을 개발했다. 연구진에 따르면 미래에는 세계 대부분 지역에서 농업 인력 부족이 농지 활용의 핵심 제약 요인으로 작용할 수 있는 것으로 나타났다.

KAIST는 AI미래학과 김형준 교수 연구팀이 KI 기후-환경-에너지 연구소 전해원 교수, 니클라스 포셀 교수, 일본 동경대학교 타이칸 오키 교수와 공동연구를 통해 농업 인력 감소가 미래 식량 생산에 미치는 영향을 분석했다고 12일 밝혔다.

지금까지 식량안보와 기후변화 연구는 주로 ”얼마나 많은 농지를 확보할 수 있는가“에 초점을 맞춰 미래를 전망했다. 기후와 토양이 농사에 적합한지, 앞으로 식량 수요가 얼마나 늘어날지를 계산해 미래를 예측하는 방식이었다. 특히 사람 변수, 즉 농업 노동력은 보통 고정된 값으로 처리하거나 단순한 인구 규모로 식량 수요 관점으로만 반영했다.

연구팀은 저출산과 도시화로 인해 농촌 인구가 줄어들고 있다는 점에 주목, 경제 발전 단계에 따라 농업 인구가 구조적으로 줄어드는 패턴을 명시적으로 모델에 포함했다.

분석 결과는 예상보다 더 뚜렷했다. 미래에는 세계 대부분 지역에서 농업 인력 부족 때문에 실제로 활용할 수 있는 농지 면적이 줄어들 것으로 나타났다. 일부 지역에서는 기후나 토양보다 농업 인력 부족이 더 큰 제약 요인으로 작용하는 것으로 분석됐다.

연구팀은 특히 기술 발전이 빠르게 이루어지는 미래에도 농업 인력 문제는 쉽게 해결되지 않을 수 있다고 설명했다. 기술 발전은 1인당 경작 가능 면적을 증가시킨다. 하지만 산업이 성장할수록 더 많은 사람이 제조업과 서비스업으로 이동하고 오히려 농촌 인구 감소는 가속화돼 노동력이 줄고 농지 활용이 더 제한되는 현상이 나타났다. 이와 같은 결과는 지속가능한 발전 모델의 중요성을 시사한다.

또한 국가 간 이동이 제한될 경우 선진국에서는 농업 인력이 부족해지고, 반대로 일부 저소득 국가에서는 농업 인구가 과도하게 늘어날 가능성도 확인됐다. 이는 이주 정책 역시 식량안보와 밀접하게 연결돼 있음을 보여준다.

김형준 교수는 “이번 연구는 기후와 토지뿐 아니라 사람의 변화까지 함께 고려해 미래 식량 문제를 분석했다”며 “저출산과 농촌 기피같은 현실적인 사회 문제가 미래 식량안보와 기후변화 대응에 중요한 영향을 줄 수 있음을 보여준 연구”라고 설명했다.

이번 연구성과는 국제학술지 ‘네이처 서스테이너빌리티(Nature Sustainability)’에 6월 1일 게재됐다.