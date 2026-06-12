[헤럴드경제=강승연 기자] 롯데호텔앤리조트가 11일 ‘L7 광명 바이 롯데호텔’을 열었다. 국내외 8번째 ‘L7 바이 롯데호텔’로, 수도권 서남부의 새로운 라이프스타일 거점 확보에 나선다.

지난 3월 테이크호텔을 리브랜딩한 L7 광명 바이 롯데호텔은 228개 객실과 최대 250명 규모 연회장, 개폐형 인피니티풀, 올데이 다이닝 레스토랑 등 다양한 부대시설을 갖췄다.

광명의 우수한 교통 접근성과 풍부한 생활·비즈니스 인프라를 기반으로 관광과 비즈니스 수요를 모두 아우르는 복합 라이프스타일 호텔을 표방한다.

L7 광명 바이 롯데호텔은 롯데호텔앤리조트가 올해 출범한 호텔 운영 전문 자회사 ‘롯데호텔 HM’의 첫 위탁운영 사례이기도 하다.

이날 그랜드 오픈 기념식에는 정호석 롯데호텔앤리조트 대표이사, 김경엽 롯데이노베이트 대표이사, 이종환 롯데호텔HM 대표이사, 신경수 L7 광명 바이 롯데호텔 총지배인 등 주요 내빈 40여명이 참석했다.

정호석 대표이사는 환영사에서 “지역 주민과 방문객 모두에게 열린 공간으로서 사람과 문화를 연결하고, 광명을 대표하는 라이프스타일 랜드마크로 성장해 나갈 것으로 기대한다”고 말했다.