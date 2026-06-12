“조로관계 신뢰·동맹 강화”

[헤럴드경제=윤호 기자]김정은 북한 국무위원장이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에게 축전을 보내 확고한 동맹관계와 러시아 대내외 정책에 대한 지지 의사를 다시 한번 강조했다.

12일 조선중앙통신에 따르면 김 위원장은 러시아 국경일을 맞아 보낸 축전 전문에서 “형제적인 러시아정부와 인민에게 가장 열렬한 축하의 인사를 보낸다”며 “조로관계(북러관계)는 새로운 역사의 장을 펼치며 진실하고 헌실적인 동지적 신뢰 관계, 동맹관계로 더욱 강화되고 있다”고 했다.

그러면서 “이는 조로(북러) 두 나라가 포괄적인 전략적 동반자 관계에 관한 조약의 의무와 정의의 이념에 충실함으로써 획득한 자부할만한 결실”이라며 “우리의 선택이 정당하다는 것을 실증해주고 있다”고 밝혔다.

또 “모스크바의 대내외 정책들을 철저히 지지하고 언제나 러시아 연방과 함께 하려는 것은 나와 조선민주주의인민공화국정부의 변함없는 의지이며 입장”이라고 했다.

축전은 신홍철 주러시아 북한대사가 러시아 외무부 관계자를 만나 전달했다고 조선중앙통신이 전날 보도했다.

북한은 2024년에 이어 작년에도 러시아 국경일 하루 전 김 위원장의 축전 발송 사실과 경로를 조선중앙통신을 통해 알리고 이튿날에는 그 내용을 보도했다.

러시아 국경일(6월12일)은 과거 소비에트사회주의공화국연방(소련)을 구성했던 러시아 의회인 인민대의원대회가 러시아 공화국의 주권 선언문을 채택한 것을 기념하는 날이다.