[헤럴드경제=강승연 기자] 신세계그룹이 이커머스 플랫폼 SSG닷컴의 재무적 투자자(FI)의 지분을 전량 인수한다. 지분 100%를 확보하게 된 신세계그룹은 이커머스 사업의 전략적 재편과 경영 효율화에 나설 계획이다.

㈜이마트와 ㈜신세계는 11일 각각 이사회를 열어 SSG닷컴의 FI인 올림푸스제일차㈜가 보유한 지분 전량을 공동 취득하기로 결정했다고 공시했다.

양측은 지난 2024년 11월 체결된 주주 간 계약에 따라 FI가 보유한 지분 30%에 대해 매도청구권(콜옵션)을 행사할 권리를 가졌다.

오는 8월 말 행사 시기가 도래함에 따라 이마트와 신세계는 현재 보유지분에 비례해 FI 측 지분을 취득할 예정이다. 취득금액은 이마트 8275억원, 신세계 4436억원이다.

거래를 마친 후 이마트와 신세계가 보유하게 되는 SSG닷컴 지분은 각각 65.1%, 34.9%다.

이마트와 신세계는 SSG닷컴 지분 콜옵션 행사 목적을 “이커머스 사업의 전략적 재편 및 경영효율화”라고 밝혔다.

신세계그룹은 100% 지분을 확보하게 된 SSG닷컴의 미래 성장성을 강화하고 경영효율화도 도모할 방침이다.

그룹 측은 “향후 이마트와 신세계 등 상장 모회사의 기업가치 제고를 목적으로 SSG닷컴의 플랫폼 내실화를 통해 사업전문성을 강화해 나갈 예정”이라고 강조했다.