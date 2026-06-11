전국 지방계약 전문가 73명 참여…분쟁 예방·현장 교육·실시간 자문 지역 간 전문성 격차 해소, 공정한 지방계약 환경 조성 기대

[헤럴드경제=이태형 기자] 지방계약 분야 전문가의 전국 네트워크가 구축돼 앞으로 지역에서도 전문적인 자문과 지원을 받을 수 있게 된다. 전문가 네트워크는 지방계약 분야 전문 인력을 육성해 지방계약 공동체 구성에도 참여한다.

한국지방재정공제회는 지방정부 계약 현장 지원과 전국 단위 전문가 협력체계 구축을 위해 ‘지방계약 공동체’를 출범했다고 11일 밝혔다.

‘지방계약 공동체’에는 학계·공무원·법조계·실무전문가 등 다양한 분야 전문가 73명이 참여하고, 수도권(서울·인천·경기·강원), 중부권(대전·세종·충청), 영남권(부산·대구·울산·경상), 호남권(광주·전라·제주) 등 전국 권역 기반으로 운영된다.

특히 비수도권 전문가도 참여해 지역 간 계약 전문성 격차를 완화하고, 현장 중심의 실무 경험과 사례를 전국적으로 공유할 수 있는 협력체계를 구축했다.

‘지방계약 공동체’는 ▷(분쟁 예방 컨설팅) 계약 분쟁 사안에 관한 법률·실무 자문 ▷(라이브 컨설팅) 실시간 양방향 비대면 질의응답 ▷(온라인 컨설팅) 정보포털 질의응답 게시판 답변 제공 ▷(현장 방문 교육) 찾아가는 지방정부 현장 방문 교육 등 4개 분야를 중심으로 현장 밀착형 지원 활동을 수행할 예정이다.

또 공제회 사내 전문 인력 10명도 내부 위원으로 참여해 외부 자문위원과 협력체계를 구축하고, 지방정부 현장의 다양한 의견과 사례를 제도 개선과 연구에 연계해 나갈 계획이다.

이와 함께 공동체 위원이 지방정부의 교육·자문·연구 활동에도 참여할 수 있도록 지방계약 정보포털에 공개할 방침이다.

정선용 한국지방재공제회 이사장은 “지방계약 공동체는 전국의 계약 전문가들이 지역의 경계를 넘어 서로 연결되고 협력하는 전국 단위 네트워크”라며 “지방정부가 현장에서 겪는 계약 분쟁과 어려움을 함께 해결하고, 지역 간 계약 전문성 격차를 줄이는 데 의미가 있다”고 말했다.