영화 <마진 콜>의 도입부에서 투자은행의 CEO 존 털드는 자본주의 시장의 가장 냉혹한 생존 법칙을 한 문장으로 요약한다. “이 바닥에서 살아남는 방법은 세 가지야. 남보다 빠르거나, 남보다 똑똑하거나, 아니면 사기를 치는 거지. 난 사기는 안 쳐. 그리고 이 건물에 똑똑한 놈들이 많다고 믿고 싶지만, 그것보다 훨씬 쉬운 건 그냥 ‘남보다 먼저’ 문을 나서는 거야.” 이 대사는 금융 시장이 가장 화려한 빛을 뿜어낼 때, 그 이면에서 작동하는 인간의 탐욕과 두려움의 메커니즘을 완벽하게 관통한다.

영화는 월스트리트 대형 투자은행의 리스크 관리 팀장 에릭 데일이 해고당하며 주니어 분석가 피터 설리반에게 의문의 금융 시뮬레이션 데이터가 담긴 USB를 건네면서 시작된다. 피터가 홀로 남아 밤새 데이터를 분석한 결과, 회사가 감당해 온 레버리지 비율이 이미 한계를 초과하여 자산 가격이 단 몇 퍼센트만 하락해도 회사가 완전히 파산하게 된다는 충격적인 사실이 드러난다. 새벽 2시에 소집된 비상회의에서 최고경영자 존 털드가 선택한 생존 방식은 냉혹했다. 날이 밝아 시장이 열리자마자 자신들이 쥐고 있는 부실 자산을 시장에 ‘가장 먼저 폭탄 세일’로 던져버리기로 결정한 것이다. 자신들을 믿고 거래해 온 파트너나 개인 투자자들이 연쇄 파멸하든 말든, 자신들만 살기 위해 출구를 향해 먼저 뛰어가는 최상위 포식자의 본능이었다.

결말은 지독하고도 쓸쓸하다. 30년 넘게 회사를 지켜온 리스크 총괄 대표 샘 로저스는 이 작전이 시장을 파괴하는 행위임을 알면서도, 결국 존 털드의 지시에 따라 트레이더들을 독려해 가치가 곧 ‘0’이 될 쓰레기 자산들을 고객들에게 미친 듯이 팔아치웠다. 회사는 부실 레버리지 자산을 전부 떠넘기며 기적적으로 살아남았지만, 수많은 투자자가 연쇄 파산하며 시장은 아수라장이 되었고 손에 피를 묻히며 자산을 처분한 직원들은 이내 차갑게 해고당한다. 영화의 마지막 장면에서 간신히 살아남아 수천만 달러의 성과급을 챙긴 샘 로저스는 이혼한 전처의 집 마당에서 죽은 반려견을 묻기 위해 묵묵히 삽질을 한다. 화려한 스카이라인을 배경으로 양심을 팔아치우고 오직 자본의 생존만을 달성한 이들의 삶 역시 결국 영혼이 파멸해 버린 껍데기에 불과하다는 서늘한 메시지를 남기며 영화는 끝이 난다.

지능의 독주와 금융공학이 결합한 치명적인 부메랑

영화 속 피터 설리반이 마주했던 ‘수학적 모델의 배신’은 대한민국 자산 시장이 마주한 비극적 풍경 위로 그대로 투영된다. 최근 국내 금융투자업계가 탐욕의 시장에 던져준 가장 자극적인 촉매제는 다름 아닌 삼성전자와 SK하이닉스라는 특정 단일 종목의 일일 변동성을 두 배로 추종하는 ‘단일 종목 레버리지 ETF(상장지수펀드)’와 ETN 상품들이었다. 분산 투자를 통해 변동성과 위험을 상쇄한다는 펀드의 오랜 전통과 기본 정의를 정면으로 배반하고, 오직 한두 개의 거인에게 자산의 운명을 전부 베팅하도록 설계된 초고위험 금융 공학의 산물이다. 인공지능(AI) 반도체 대세론이라는 무한한 낙관론에 눈이 먼 개인 투자자들은 이 치명적인 도구를 거침없이 받아들였고, 시장은 앞서가는 무리를 따라 무작정 벼랑 끝으로 돌진하는 ‘레밍 신드롬’의 맹목적 도취 단계로 빠르게 진입했다.

단일 종목 레버리지는 상승장에서는 포모(FOMO) 신드롬에 갇힌 투자자들에게 달콤한 이익을 선사하지만, 구조적으로 ‘음의 복리 효과(Volatility Drag)’라는 치명적인 독을 품고 있다. 기초자산의 주가가 횡보하거나 일시적으로 급락하는 국면에서, 레버리지 상품의 자산 가치는 두 배 속도로 마모되며 회복 불가능한 내재적 손실을 입는다. 글로벌 기술주들의 실적 우려가 불거지는 순간 이카루스의 밀랍 날개는 어김없이 녹아내린다. 만약 장중 SK하이닉스와 삼성전자가 급락하게 된다면, 투자자들은 두 배의 하방 궤적을 그리도록 설계된 레버리지 상품들로 인해 순식간에 구조적인 대폭락과 참혹한 반대매매의 파국을 맞이하게 될 것이다. 지표의 환각에 취해 단일 엔진에 과도한 지렛대를 얹었던 투기적 확신의 대가는 이토록 서늘하다.

안일한 낙관론을 비웃는 1500원대 환율의 임계점

단일 종목 레버리지가 유발하는 개별 자산의 붕괴보다 거시경제학적으로 훨씬 치명적인 파괴력을 지닌 시한폭탄은 외환시장에서 작동하고 있다. 그동안 당국과 시장 전문가들은 “원·달러 환율 1400원 선은 글로벌 달러 강세 체제에 따른 새로운 뉴노멀(New Normal)”이라며 경제 주체들을 안심시키는 안일한 낙관론을 유포해 왔다. 하지만 장중 환율이 1500원대 중반까지 치솟으면서, 대외 의존도가 절대적인 한국 경제의 방어선에 회의적인 시각이 발생했다. 과거 국가적 비상사태였던 정치적 계엄 정국 속에서도 이토록 파괴적인 환율 폭등은 관측되지 않았다. 환율이 통제력을 잃고 폭주한다는 것은 단순한 가격 변동을 넘어, 글로벌 자본 시장이 평가하는 대한민국의 대외 신인도에 회복 불가능한 단층선이 발생했음을 폭로하는 가장 솔직한 지표라면 과장일까.

여하튼 외국인의 지속적인 주식 매도는 경계해야 할 대상이다. 외환시장의 균열은 영화 <마진 콜>에서 가장 먼저 탈출구를 향해 뛰어간 최상위 포식자들의 철저한 생존 본능과 일치한다. 글로벌 거대 자본과 해외 투자자들은 한국 경제의 취약성을 포착하는 순간, 자산 손실을 방어하기 위해 원화를 던지고 달러를 확보하는 ‘엑소더스’를 가장 먼저 감행하기 때문이다. 이 단계에 이르면 통화정책은 완벽한 외통수에 갇힌다. 내수 침체를 방어하기 위해 금리를 내리자니 자본 유출과 환율 폭등이 두렵고, 환율을 잡기 위해 긴축의 페달을 밟자니 부채 한계에 다다른 실물 경제의 뼈대가 부러질 판이다.

가짜 왕관 뒤에 숨은 엑소더스와 국민연금의 딜레마

한국 주식시장이 글로벌 체급을 키워가며 외형적 성장을 자랑할 때, 그 이면에서는 외국인 투자자들의 소리 없는 이탈이 이어지고 있다. 그들은 표면적인 지표의 화려함에 현혹되지 않고, 환율 상승에 따른 환차손 위험과 특정 업종 편중성을 철저히 계산하며 기회가 올 때마다 차익을 실현해 왔다. 외국인 포식자들이 <마진 콜>의 주역들처럼 가장 먼저 문을 나서며 실속을 챙기는 동안, 그 매도 압력을 온몸으로 받아내는 게 ETF 중심의 개미투자자들이라면 너무 슬프지 않나.

올해 높은 지수 상승으로 세계 3위라는 규모를 자랑하는 우리 국민연금의 향후 태도에 관심이 가지 않을 수 없다. 몸집이 너무 커진 국민연금은 시장이 과열되었을 때 기민하게 포트폴리오를 조정할 수 있는 기동성을 상실했는지 이익 실현에 굼뜬 현실이다. 투자 행위의 본질은 자산의 장부상 가치를 높이는 데 그치지 않고, 적절한 타이밍에 이익을 확정하여 자산의 안전성을 확보하는 일이다. 수익을 냈으면 어느 정도 이익을 실현하는 게 맞다.

그러나 국민연금은 구조적·제도적 눈치 보기와 시장 하방 지지라는 암묵적 압박에 묶여 제때 이익 실현 버튼을 누르지 못하고 있다. 외국인은 생존 본능에 따라 단기 차익을 확정하고 떠나는데, 국민연금은 가짜 왕관을 유지하기 위해 고점에서 자산을 묶어두고 있는 꼴이다. 거대 기금의 유동성이 경직될 때, 그 리스크는 결국 국민연금 수익률 저하로 이어져 연금 고갈을 굳게 믿고 있는 국민들에게 고스란히 전이된다.

글로벌 긴축의 늪과 레버리지 잔혹극의 서막

단일 종목 ETF나 외환시장의 발작은 단독으로 일어난 돌발변이가 아니다. 현재 전 세계는 끈질기게 이어지는 고물가 압력과 이를 잡기 위한 채권 시장의 가파른 금리 인상이라는 거대한 긴축의 덫에 걸려 있다. 돈의 가치이자 비용인 금리가 치솟자 그동안 유동성의 힘으로 무한정 팽창할 것 같았던 자산 시장의 가짜 근육들이 일제히 비명을 지르기 시작했다. 디지털 안전자산이라 찬양받던 비트코인마저 지지선을 잃고 끝없이 추락하는 현실은, 시장을 지탱하던 레버리지(지렛대)가 자산 가격 하락기에 얼마나 참혹한 학살 도구로 돌변하는지 증명한다.

이러한 파국적 변곡점은 영화 <마진 콜>에서 주니어 분석가 피터 설리반이 발견했던 ‘수학적 모델의 파산’과 완벽하게 궤를 같이한다. 영화 속 투자은행은 자산 가격이 영원히 우상향할 것이라는 안일한 리스크 모델에 기반해 수십 배의 레버리지를 얹었지만, 거시 환경의 미세한 균열이 발생하자 그 지렛대는 순식간에 회사를 집어삼키는 괴물로 돌변했다.

지금의 글로벌 채권 금리 급등과 코인 시장의 폭락은 레버리지라는 얇은 밀랍 날개를 달고 탐욕의 정점으로 날아오른 이들에게 던지는 외통수의 경고장이다. 자산 가격이 횡보하거나 꺾일 때, 고금리는 레버리지 투자자들의 숨통을 죄는 비용의 폭탄이 된다. 결국, 기초 자산의 붕괴 뒤에 찾아오는 연쇄적인 마진콜 압박은 영화 속에서 존 털드가 생존을 위해 모든 부실 자산을 시장에 떠넘겨야 했던 그 절박하고도 냉혹한 순간을 실물 자산 시장 전체에 강제하고 있다. 부채로 쌓아 올린 신기루는 금리라는 냉혹한 현실 앞에서 반드시 흔적도 없이 증발하기 마련이다.

지금이 닷컴 버블 상황과 똑 같지 않다는 것은 사실이다. 반도체 두 거인의 수익이 상당한 까닭이다. 그래도 미래를 확실하게 안다고 할 수 있는 사람이 있을까. 주식은 예측의 영역이 아니라 대응의 영역이라는 말이 그래서 나온다. 지능을 생산하는 공장의 가치인 인공지능 토큰의 환각, 그리고 자산 시장의 과도한 레버리지 투기와 외환시장의 폭주가 결합한 결말은 이토록 서늘하다. 이번에 목격된 시장의 균열은 단순한 단기 가격 조정을 넘어, 기술 패러다임의 도약이라는 거대한 명분 뒤에 숨어 있던 대한민국 거시 금융 환경의 취약점이 일시에 폭발한 구조적 단층선이다. 아무리 강력한 기술 독점력을 가진 반도체라 할지라도, 그것이 발을 딛고 있는 국가의 거시경제 뼈대와 외환 방어선이 부실하다면 금융의 신기루는 유지될 수 없다.

단일 종목 레버리지의 경고등과 1500원대 환율이라는 비정상적인 균열 앞에서, 우리는 외국 자본이 리스크 공식에 따라 가장 먼저 탈출구를 향해 뛰어갈 때 몸집만 비대해진 채 출구에 끼어버린 우리 금융의 구조적 모순을 직시해야 한다. 단순한 과거 패턴의 맹신이나 섣부른 낙관론으로는 다가올 공급발 구조적 고물가와 채권 금리 급등, 대외 신인도 추락의 파국을 막을 수 없다. 지금 우리에게 필요한 것은 가짜 왕관을 자랑하는 외형적 체급이 아니다. 투기의 취기를 과감히 걷어내고 냉정한 가치의 저울 위에 올라서야 한다. 영화 <마진 콜>의 샘 로저스가 금융 시장을 아수라장으로 만든 전리품 같은 성과급을 쥐고도, 결국 황량한 앞마당에서 죽은 반려견을 묻으며 묵묵히 삽질을 해야 했던 그 허무한 풍경을 대한민국 자산 시장이 그대로 답습하지 않으려면 말이다.

지표가 주는 화려한 환각을 지우고 실물 경제의 앙상한 맨살을 대면해야 할 시간이다. 본질적인 현실을 냉정하게 직시할 때에야 비로소, 우리는 이카루스의 비극적인 추락을 멈추고 대한민국 경제의 진정한 이정표를 다시 세울 수 있을 것이다.

제프리 맥도널드 챈더 ----------------------------------------

제프리 맥도널드 챈더(1973~ )는 영화 <마진 콜>의 감독이다. 미국 뉴저지주에서 투자은행(머릴린치)에서 40년간 근무한 아버지를 두고 자랐으며, 이러한 성장 환경이 훗날 데뷔작인 <마진 콜>의 사실적인 월스트리트 묘사에 결정적인 자산이 되었다. 2011년 자작 시나리오인 <마진 콜>로 화려하게 장편 영화계에 데뷔하며 아카데미 각본상 후보에 올랐다.