신내동 모아타운 등 수도권 소규모 정비 경쟁력 확대

[헤럴드경제=윤성현 기자] 동부건설의 올해 신규 수주액이 1조원을 넘어섰다. 공공공사를 중심으로 안정적인 수주 기반을 유지하는 가운데 민간 정비사업에서도 성과를 내며 수주 포트폴리오를 넓히고 있다.

동부건설은 최근 한국토지주택공사(LH)가 발주한 ‘인천계양 A-19BL 통합공공임대주택 건설공사 7공구’의 낙찰자로 선정됐다고 11일 밝혔다.

이번 사업은 인천광역시 계양구 동양동 172번지 일원에 통합공공임대주택을 조성하는 공사다. 대지면적 2만1121㎡, 연면적 5만4623㎡ 규모로 아파트 6개 동, 총 576호가 들어선다.

총 공사금액은 약 790억원이다. 동부건설은 주관사로 사업을 이끈다. 공사기간은 착공일로부터 약 29개월이다.

이번 수주로 동부건설의 올해 신규 수주액은 1조원을 돌파했다. 지난해 같은 기간보다 약 138% 증가한 수준이다.

동부건설은 건설경기 불확실성과 원가 부담이 이어지는 상황에서도 수익성과 사업성을 중심으로 한 선별 수주 기조를 유지한 결과라고 설명했다.

올해 수주 성과는 특정 사업 부문에 치우치지 않았다는 점도 특징이다. 동부건설은 올해 고양창릉 공공주택지구 화랑로 지하차도 개설공사, 계양~강화 고속국도 건설공사 3공구 등 토목 분야에서 수주를 확보했다.

건축 분야에서는 인천계양 A-19BL 통합공공임대주택 건설공사 7공구를 비롯해 오산오산1BL, 인천검단 AA31BL, 인천영종 A-57BL 및 A-63BL 통합형 민간참여 공공주택건설사업 등을 수주했다.

주택·정비사업 부문에서도 방배동 977번지 일원 가로주택정비사업, 신내동 493·494번지 일원 모아타운 등에서 성과를 냈다.

공종별로도 공공과 민간의 균형을 맞췄다. 공공공사를 중심으로 안정적인 수주 기반을 유지하는 동시에 수도권 정비사업 등 민간 부문에서도 사업성을 갖춘 프로젝트를 선별적으로 확보하고 있다는 설명이다.

특히 동부건설은 지난해 고척동과 시흥3동 일원 모아타운 사업을 잇달아 수주한 데 이어 올해도 신내동 493·494번지 일원 모아타운 정비사업을 따내며 수도권 소규모 정비사업 시장에서 입지를 넓히고 있다.

동부건설은 앞으로도 토목, 건축, 주택, 플랜트 등 핵심 사업 분야를 중심으로 수익성과 사업성을 종합 검토하는 선별 수주 기조를 유지할 방침이다. 공공과 민간 부문의 균형 있는 수주 확대를 통해 시장 변화 대응력을 높이고, 원가관리와 리스크 관리 체계를 바탕으로 재무구조와 수익성도 강화한다는 계획이다.

동부건설 관계자는 “올해 신규 수주 1조원 돌파는 토목, 건축, 주택 등 주요 사업 부문에서 고른 성과를 거둔 결과라는 점에서 의미가 크다”며 “특정 분야에 편중되지 않은 균형 있는 사업 포트폴리오를 바탕으로 시장 변동성에 안정적으로 대응하고, 수익성과 재무 건전성을 중심으로 지속 가능한 성장 기반을 강화해 나가겠다”고 말했다.

한편 동부건설은 지난해 매출 1조7586억원, 영업이익 426억원을 기록했다. 매출은 전년 대비 703억원 늘었고, 영업이익도 전년 969억원 적자에서 흑자로 돌아섰다.