부동산 서비스 기업인 CBRE와 업무협약 체결 글로벌 공급망 변화 대응 등의 협력 체계 구축

[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 한국해양진흥공사(해진공)가 글로벌 공급망 안정화와 국내 기업의 해외 물류 기반 확보를 위해 미국 인프라 투자 사업을 확대한다.

해진공은 10일 미국 애틀란타 그위넷 상공회의소에서 글로벌 상업용 부동산 서비스 기업인 CBRE와 미국 시장 내 물류·상업용 부동산 투자 협력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 11일 밝혔다. 이번 협약은 양 기관이 미국 시장 내 상업용 부동산 및 관련 투자 기회를 공동으로 발굴·검토하고, 글로벌 공급망 변화에 대응하기 위한 협력 체계를 구축하기 위해 추진됐다.

양 기관은 이번 협약을 통해 ▷잠재 투자 기회 발굴 및 검토 ▷시장 조사 및 입지 선정, 전략 자문 ▷물류·산업시설·항만 관련 자산 및 기타 상업용 부동산 자산 관련 지원 ▷개발사·투자자·운영사 등 전략적 파트너 소개 ▷실사 지원 및 현지 시장 정보 제공 ▷미국 진출 한국기업 지원 관련 기회 발굴 등 다양한 분야에서 협력할 예정이다.

이번 협약을 통해 해진공은 미국 내 잠재 물류 자산을 보다 폭넓게 확보하고, 글로벌 투자 네트워크를 강화해 글로벌 물류·공급망 투자 기관으로서의 역할과 위상을 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.해진공 관계자는 “앞으로도 글로벌 우량 파트너와의 협력을 확대해 우리 기업의 해외 진출과 안정적인 공급망 확보를 적극 지원해 나갈 계획”이라고 말했다.

한편 해진공은 이날 협약식 이후 미국에 진출한 우리 기업을 대상으로 ‘미주 글로벌 물류·공급망 투자지원 설명회’를 개최했다. 이번 설명회는 해진공의 물류 인프라 투자 지원 방안을 안내하고, 현지 투자 환경 파악 및 공동 투자자 발굴, 조성 예정인 2차 글로벌 물류·공급망 펀드에 대한 수요를 사전 조사하기 위해 마련됐다.