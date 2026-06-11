공사, 오는 7월 원하는 주소로 유실물 수령하는 ‘집앞배송’ 도입…이르면 7월 20일 개시 지방 거주자·직장인 등 센터 방문 어려웠던 고객 편의 대폭 확대… 음식물·현금은 제외

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 지하철에서 잃어버린 물건이 있다면 7월부터 집에서 편안하게 받게 된다.

대전에 거주하는 대학생 A씨는 서울 지하철에 전공 서적이 담긴 가방을 두고 내렸다. 유실물센터에 보관 중이라는 연락을 받았지만, 물건을 찾기 위해 다시 서울을 방문하기가 쉽지 않았다. 직장인 B씨 역시 유실물센터 운영시간(평일 오전 9시~오후 6시)이 근무시간과 겹쳐 지갑을 찾기 위해 연차를 사용해야 했다.

앞으로는 이처럼 유실물 수령을 위해 별도로 시간을 내거나 먼 거리를 이동해야 했던 불편이 크게 줄어들 전망이다. 서울교통공사는 오는 7월부터 유실물센터 보관 물품을 고객이 원하는 주소로 배송하는 ‘유실물 집앞배송 서비스’를 시행한다.

‘유실물 집앞배송 서비스’는 고객이 유실물센터를 직접 방문할 필요 없이 집이나 직장 등 원하는 장소에서 편리하게 물건을 받아볼 수 있는 고객 맞춤형 서비스다. 고객은 유실물센터에 연락해 보관 여부와 본인 확인 절차를 진행한 뒤 전용 신청 사이트에서 배송지를 입력하고 비용을 결제하면 택배로 유실물을 받을 수 있다. 다만 음식물과 현금 등 일부 품목은 배송 대상에서 제외된다. 현금과 귀중품은 관련 규정에 따라 별도 절차를 통해 관리된다.

공사는 지난해 6월부터 원하는 지하철역 물품보관함에서 유실물을 수령할 수 있는 ‘또타 유실물 배송서비스’를 운영하고 있다. 고객이 지정한 역에서 유실물을 찾을 수 있도록 한 데 이어, 이번 ‘집앞배송 서비스’까지 도입하면서 고객이 상황에 맞는 수령 방식을 선택할 수 있도록 비대면 수령체계를 확대했다.

‘또타 유실물 배송서비스’는 고객은 ‘또타라커’앱에서 수령을 원하는 역을 선택하고 결제한 뒤 퇴근길 등 본인이 편한 시간에 원하는 역에서 유실물을 수령할 수 있는 서비스다.

‘또타 유실물 배송서비스’에 이어 ‘유실물 집앞배송 서비스’ 도입으로 고객은 가까운 역 물품보관함에서 수령하거나 자택·직장으로 배송받는 등 본인에게 편리한 방법을 선택해 유실물을 받을 수 있게 됐다.

지난해 서울 지하철에서만 16만 건이 넘는 유실물이 접수된 만큼 유실물 수령 과정에서 발생하는 시민 불편을 획기적으로 개선할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

유실물이 발생했을 경우에는 인지한 즉시 분실 시간과 장소를 최대한 정확히 기억한 뒤 가까운 역의 고객안전실이나 고객센터에 신고하는 것이 중요하다. 공사는 신속한 반환을 위해 경찰민원24 사이트 조회도 함께 안내하고 있다.

‘경찰민원24’를 통해 날짜와 물품 유형, 잃어버린 위치 등을 검색할 수 있으며 유실물의 사진도 함께 등록되기도 한다. 검색 결과 본인의 유실물을 찾았다면, 신분증을 지참해 물건이 보관된 역 또는 유실물센터로 방문하면 된다.

김태균 서울교통공사 사장은 “원하는 역의 물품보관함에서 유실물을 수령할 수 있는 ‘또타 유실물 배송서비스’에 이어 ‘집앞배송 서비스’까지 확대하여 승객 편의를 한층 높이게 됐다”며 “앞으로도 시민이 체감할 수 있는 생활밀착형 서비스를 지속 발굴해 보다 편리한 지하철 이용 환경을 만들어 나가겠다”고 말했다.