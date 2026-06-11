플라즈마 케어 UVC 세계 최초 개발 인체 안전한 원자외선 빛 활용

[헤럴드경제=권제인 기자] 현대자동차·기아는 탑승자가 차량에 있는 상태에서도 실내 공간을 실시간으로 살균·탈취할 수 있는 신기술인 ‘플라즈마 케어 UVC’를 11일 공개했다.

플라즈마 케어 UVC는 인체에 영향을 주지 않으면서도 세균과 바이러스만 제거하는 원자외선(Far-UVC)을 활용한 것이 특징이다. 기존 자외선 살균 기술은 255~280㎚(나노미터) 대역의 UVC를 사용해 살균력이 뛰어나지만 피부와 눈에 유해할 수 있어 밀폐된 공간에서만 제한적으로 활용됐다.

반면 플라즈마 케어 UVC는 200~230㎚ 대역의 Far-UVC를 플라즈마 램프 방식으로 구현한 것이 특징이다. Far-UVC는 높은 에너지로 세균과 바이러스의 DNA를 파괴하면서도 투과성이 낮아 피부 표면 각질층까지만 도달해 인체에는 안전한 것으로 알려져 있다.

현대차·기아는 이 기술을 적용하면 탑승객이 있는 상황에서도 차량 내부 공간 전체를 실시간으로 살균할 수 있을 뿐 아니라 냄새를 유발하는 세균과 미생물까지 제거해 쾌적한 실내 환경 조성에 도움이 된다고 설명했다.

이날 현대차·기아는 기술 설명과 활용 사례를 담은 영상을 공개했다. 영상에는 플라즈마 케어 UVC를 시범 적용한 기아 PV5를 중심으로 어린이 통학 차량, 이동형 과일 판매 차량 등 다양한 목적기반차량(PBV) 환경에서의 활용 가능성이 소개됐다.

현대차·기아는 자동차 환경에 맞게 Far-UVC 램프와 제어 시스템을 자체 개발해 소형화하고, 주행 중 진동 및 온도 변화 등에 대해서도 내구성을 확보했다. 또 Far-UVC 파장만 통과시키고 나머지 파장은 차단하는 특수 광학 필터를 적용해 안전성을 높였다.

성능 검증도 진행했다. 한국산업기술시험원(KTL) 시험 결과, 차량 실내를 모사한 8㎥ 규모 챔버에서 30분 가동 시 공기 중 부유 바이러스를 96.8% 저감하는 효과를 확인했다. 서울대학교 농생명과학창업지원센터와 공동 연구에서는 폐렴균이 30초 조사 시 99.9% 사멸했고, 60초 이상 조사 시 완전 사멸한 것으로 나타났다.

아울러 한국자동차연구원(KATECH)과 함께 기아 PV5 실차 환경에서 진행한 평가에서는 700㎜ 거리에서 40분 조사 후 대장균이 99.9% 사멸하는 효과를 확인했다.

장한주 현대차·기아 MSV내장설계2팀 책임연구원은 “기존처럼 밀폐된 공간에서만 살균하는 방식을 넘어, 탑승자가 있는 실내 개방 공간에서도 안전하게 사용할 수 있도록 개발된 기술”이라며 “자율주행, 목적기반차량 등 다양한 미래 모빌리티 환경에서 쾌적한 이동 경험을 제공하는 실내 위생 관리 설루션으로 활용될 수 있을것으로 기대한다”고 말했다.

한편, 현대차·기아는 향후 추가 검증과 국제 안전 기준 검토를 거쳐 플라즈마 케어 UVC의 실차 적용 방안을 검토할 계획이다.