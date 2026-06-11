포지티브플로·웨어비·자비스 독립 누적 44개사 분사…개발비 3억원 지원

[헤럴드경제=권제인 기자] 현대차그룹이 사내 스타트업 육성 프로그램 ‘제로원 컴퍼니빌더’를 통해 육성한 스타트업 3곳을 독립 기업으로 분사했다고 11일 밝혔다.

이번에 분사한 기업은 ▷수면 환경 개선 설루션 개발사 ‘포지티브플로’ ▷산업현장 안전 기술 기업 ‘웨어비’ ▷차량용 소프트웨어(SW) 개발 설루션 기업 ‘자비스’다.

포지티브플로는 인공지능(AI) 센서를 활용한 스마트 매트리스 시스템을 개발하고 있다. 매트리스에 부착된 센서가 사용자의 수면 상태를 분석해 온도와 습도를 자동 조절하는 방식이다. 이용자는 스마트폰 애플리케이션을 통해 수면 데이터 확인과 환경 제어도 가능하다.

최근에는 현대건설과 슬립테크 분야 협업 방안을 논의 중이다. 슬립테크는 최신 기술을 활용해 수면의 질을 개선하는 각종 제품이나 서비스를 일컫는 신조어로 최근 주목받고 있다.

웨어비는 초광대역(UWB) 기반의 고정밀 위치센서를 활용해 산업현장 안전 기술을 개발하고 있다. 안전모와 조끼 등 작업자용 도구와 무인운반차(AGV)·트럭 등 산업용 차량에 각각 센서를 부착해 UWB 신호를 쌍방향으로 주고받는 형태다. 별도의 센서 장비 없이 작업자의 스마트폰과 산업용 차량을 연동하는 방식도 함께 개발했다.

사람과 차량 간 거리를 오차범위 10㎝ 이내로 측정해 충돌 사고를 예방하는 것이 목표다. 현재 기아 화성 PBV 컨버전센터 생산라인에서 지게차와 작업자 간 충돌 방지 실증 사업을 진행하고 있다.

자비스는 차량용 SW 개발을 위한 표준 설계 도구와 코딩 자동화 프로그램을 제공한다. 자동차 업계의 비표준 요구사양 작성과 수작업 코딩 과정에서 발생하는 오류를 줄이는 데 초점을 맞췄다.

소프트웨어 중심 자동차(SDV) 전환에 어려움을 겪는 자동차 부품업체에 자비스가 보유한 SW 기술은 유용하게 쓰일 전망이다. 최근에는 DH라이팅과 평화정공, 계양전기 등 현대차·기아 협력업체와 전자제어기(ECU)용 SW 개발 실증 사업을 했다

이번 분사로 현대차그룹에서 독립한 사내 스타트업은 총 44개사로 늘었다. 현대차그룹은 2000년 ‘벤처플라자’를 시작으로 사내 스타트업 육성에 나섰으며, 2021년부터는 제로원 컴퍼니빌더로 프로그램을 확대 개편했다.

선정된 스타트업에는 최대 3억원의 개발비를 지원하며, 1년간의 사업화 과정을 거쳐 분사 또는 사내 사업화 여부를 결정한다. 분사 이후 3년 이내 재입사도 가능하다.

노규승 현대차·기아 미래전략본부 제로원실 상무는 “앞으로도 적극적인 오픈 이노베이션과 함께 다양한 분야에서 혁신적이고 창의적인 스타트업을 지속해서 배출해 나갈 것”이라고 말했다.

한편, 현대차그룹 오픈 이노베이션 플랫폼 제로원은 올해 초 ‘2026 국제 전자제품 박람회(CES 2026)’에서 현대 크래들과 함께 AI, 에너지, 로보틱스, 양자컴퓨팅 등 다양한 분야의 스타트업 전시를 지원하는 등 다양한 분야에서 지원 활동을 이어가고 있다.