[헤럴드경제=박준규 기자] 6·3 지방선거 당일 벌어진 투표용지 부족 사태를 수사하는 경찰이 11일 중앙선거관리위원회와 서울시선거관리위원회 등에 동시다발적인 압수수색에 나섰다.

서울경찰청 광역수사대는 이날 오전 9시부터 경기 과천 중앙선관위와 서울 종로구 서울시선관위, 송파, 서초, 강남, 광진, 동작구 등 지역선관위 사무실에 수사관을 보내 압수수색을 벌이고 있다. 압수수색 영장에는 공직선거관리법 위반, 직무유기 등 혐의가 적시됐다.

지방선거 당일 오후 투표용지가 부족해 일부 유권자들이 투표를 제대로 하지 못한 일이 발생한 지 8일 만에 경찰이 강제수사에 착수한 것이다.

광역수사대 소속 수사관과 경찰청 국가수사본부, 서울청 디지털포렌식 요원 등 100여명이 조를 나눠 영장을 집행하고 있다. 투표용지 부족 사태의 진상을 밝히기 위해 구성된 검찰-경찰 합동수사본부 검사 3명과 수사관 등 10여명도 동행했다.

경찰은 “국민참정권 침해를 일으킨 원인 규명 등 사건의 실체적 진실을 발견하기 위한 증거를 확보하는데 집중하고 있다”고 밝혔다.