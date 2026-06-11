[헤럴드경제=박연수 기자] 이마트가 DB손해보험과 반려동물 생애주기에 맞춘 보험 상품 ‘올라 펫보험’을 출시한다고 11일 밝혔다.

올라 펫보험은 복잡한 특약 조건 없이 일상 진료부터 장기 치료·배상 책임까지 반려동물 생애 전반에 맞춘 상품이다. 횟수 제한 없는 의료비 보장 혜택이 특징이다. 질병 또는 상해로 인한 입원·통원·수술 치료비를 제한 없이 보장한다. 사고당 최대 700만원까지, 연간 최대 3000만원 한도다.

보장 범위도 특정 질환이나 수술비에 한정하지 않는다. 반려동물에게 자주 발생하는 피부·구강 질환 등 일상 질환부터 치료비 부담이 높은 슬개골·고관절 관련 질환까지 대폭 넓혔다.

가입 가능 연령과 주요 질환 보장 조건도 강화했다. 가입 가능 연령은 12세까지로 확대하고 갱신 시, 최대 20세까지 보장한다. 슬개골·고관절 질환도 가입 후 90일이 지나면 보장받을 수 있도록 했다.

박재형 이마트 패션리빙담당은 “앞으로도 이마트는 반려동물의 생애주기에 맞춰 반려가구의 니즈를 반영한 상품과 서비스를 확대하겠다”고 말했다.