“2000억원 DIP 조달 시 절반 연대보증”

[헤럴드경제=김진 기자] MBK파트너스가 홈플러스에 필요한 2000억원 규모의 긴급운영자금(DIP) 가운데 1000억원에 대한 추가 연대보증을 제공한다. 앞서 추가 대출에 부정적이었던 최대 채권자 메리츠금융그룹이 입장을 바꿀지 주목된다.

MBK는 10일 입장문을 통해 “홈플러스의 정상적인 영업활동 유지와 회생절차의 안정적 진행을 위해, 추진 중인 긴급운영자금 조달과 관련해 1000억원 규모의 추가 연대보증을 제공하기로 했다”고 밝혔다.

MBK는 “홈플러스는 상품 매입, 협력사 대급 지급, 점포 운영 등 정상적인 영업활동을 지속하고 잔존 사업부문의 M&A를 원활하게 추진하기 위해 2000억원 규모의 긴급운영자금이 필요한 상황”이라며 “운영자금 조달이 성사될 경우 2000억원 가운데 절반인 1000억원에 대해 주주사로서 연대보증을 제공할 예정”이라고 말했다.

이어 “그동안 사재 출연, 연대보증, 외부 차입을 통한 운영자금 지원 등을 통해 홈플러스 회생을 지원해 왔다”며 “추가 연대보증까지 포함할 경우 홈플러스 회생을 위해 부담한 자금 및 신용 규모는 총 5000억원에 이르게 된다”고 덧붙였다.

MBK는 앞서 홈플러스 정상화를 위해 1000억원 규모의 초단기 브릿지론 및 2000억원 규모의 DIP 대출을 메리츠에 요청해 왔다. 메리츠는 김병주 MBK 회장 개인의 이행보증 등을 조건으로 검토할 수 있다는 입장이지만, MBK가 회장 개인 보증에 선을 그으며 불발됐다.

MBK의 추가 연대보증 결정에 따라 공은 메리츠에 넘어갔다. 더불어민주당 을지로위원회와 민주당 홈플러스 문제 해결 태스크포스(TF)는 이날 오전 서울 영등포구의 메리츠증권을 항의 방문한다.

한편 홈플러스는 회생법원의 회생계획안 가결 시한(7월 3일)을 앞두고 추가 자금 투입이 이뤄지지 않으면서 사실상 청산 수순을 향하고 있다는 지적이 제기됐다. 홈플러스는 이달 들어 전국 37개 휴점 점포에 대한 최종 폐점을 결정했다. 휴점 점포에 근무하는 3500여명의 직원들은 급여의 70%만 받는 사실상 강제 휴직에 들어갔고, 이마저도 재정난으로 지급이 지연되고 있다.