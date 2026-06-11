[헤럴드경제(경산)=김병진 기자](재)경북테크노파크는 지난 9일부터 4일간 킨텍스 제2전시장에서 개최되는 ‘World FoodTech 2026 ConfEx(이하 WFT26 ConfEx)’에서 공로상을 수상했다고 11일 밝혔다.

WFT26 ConfEx는 월드푸드테크협의회, 대한상공회의소, 서울대가 공동 주최하는 글로벌 정보 교류의 장으로, 100개 수상, 100개 전시, 100개 세션 규모를 자랑하며 30개국 이상에서 3만명 이상이 참여하는 대규모 행사다.

지난 9일 진행된 개막식에서는 강금실 WFT26 ConfEx 조직위원장(제55대 법무부장관)의 주도하에 대대적인 시상식이 진행됐다.

이 자리에서 경북테크노파크 하인성 원장은 지역 내 푸드테크 및 바이오 융합 산업 발전에 기여한 공로를 인정받아 이기원 월드푸드테크협의회 공동회장으로부터 공로상을 수상하는 영예를 안았다.

이번 시상식에서는 중소벤처기업부, 의성군, 경북테크노파크가 중점적으로 지원하는 ‘세포배양식품 규제자유특구’ 참여기업들의 활약이 돋보였다.

특구 기업인 ‘씨위드’가 혁신적인 기술력을 입증하며 Young Prize와 Special Prize(대한상의상)를 동시에 수상하는 2관왕의 쾌거를 거뒀다.

‘마이크로디지탈’과 ‘라트바이오’ 역시 나란히 Best Prize를 수상하며, 경북의 특구 생태계가 유망 기업의 성장을 견인하고 실질적인 성과 창출로 이어지고 있음을 확고히 증명했다.

하인성 경북테크노파크 원장은 “앞으로도 경북 푸드테크 혁신 클러스터를 중심으로 특구 내 기업들이 글로벌 무대에서 마음껏 활약할 수 있도록 다방면의 인프라 및 상용화 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.