한-벨기에 반도체 양국 간 연구 협력 확대 中企·스타트업 협력 양해각서 체결 오늘 EU 정상만나 추진중인 철강 관세 쿼터 논의도

[헤럴드경제(브뤼셀)=서영상 기자] 주요 7개국(G7) 정상회의 참석차 유럽을 방문 중인 이재명 대통령은 순방 이틀째인 10일(현지시간) 벨기에 총리와 정상회담을 갖고 양국 간 관계 발전 방안에 대해 논의했다.

강유정 대변인은 벨기에 브뤼셀에 마련된 프레스센터에서 브리핑을 갖고 “이 대통령은 이날 오전 벨기에 브뤼셀에서 바트 드 웨브흐(Bart De Wever) 총리와 정상회담을 가졌다”고 밝혔다.

이 대통령은 정상회담을 시작하며 “취임 후 첫 유럽 순방에서 올해 양국 수교 125주년을 맞이하는 벨기에를 방문하게 된 점을 뜻깊게 생각한다”면서 “벨기에가 6·25전쟁 당시 전투부대를 파병해 대한민국의 자유와 평화를 위해 헌신해 준 것이 한국의 세계 10위권 경제대국 부상에 기여했다”고 감사의 뜻을 전했다.

양 정상은 올해로 한-EU 자유무역협정(FTA) 발효 15년 차를 맞이해 배터리 소재·에너지 분야에서 양국 기업 간 투자가 지속 확대돼 향후 전략산업 중심으로도 협력이 확대되도록 관심을 갖고 지원해 나가기로 했다.

또 이 대통령의 이번 순방을 계기로 양 정상은 두 건의 양해각서 등을 체결하기도 했다.

우선 ‘중소기업 및 스타트업 발전 협력에 관한 양해각서’를 통해 양국 중소기업 간 소통과 협력을 강화하고, 양국이 중소기업의 상호 해외 진출 거점으로 역할하며 동반 성장할 수 있도록 함께 노력해 나가기로 약속했다.

또 양 정상은 교육 분야에서 양국 간 협력이 활발해 질 수 있도록 한국국제교류재단과 루벤대학교 간 ‘한국학 교수직 설치 지원 협약서’를 체결하고 겐트대학교 송도 글로벌캠퍼스 내 대학원 과정 신설 추진을 하기로 약속했다.

양국간 교륙가 더 활발해 질 수 있도록 한-벨기에 간 직항 재개를 위한 방안도 계속 모색해 나갈 계획이다.

또 이 대통령은 벨기에에 위치한 세계 최고 수준의 반도체 연구기관인 아이멕(IMEC)에 120여명의 한국인 연구진들이 나노 반도체 분야에서 협력하고 있다는 점을 언급하며 IMEC을 통한 양국 간 연구 협력이 지속적으로 확대해 미래 반도체 기술 발전에 따른 혜택을 함께 누릴 수 있기를 희망한다고도 했다.

이에 대해 드 웨브흐 총리는 “세계적인 반도체 기업을 둔 한국과의 협력은 벨기에에도 유익한 일”이라면서 “해당 분야에서 양국 간 협력이 강화되도록 관심을 갖겠다”고 화답했다.

양 정상은 주요 지역 정세와 관련해서도 의견을 교환했다. 특히 유럽과 아시아의 안보가 긴밀히 연결됐으며, 한반도의 평화가 지역을 넘어 국제사회의 안정과 번영에 기여한다는 점에 뜻을 같이 했다.

특히 이 대통령은 “북 대화 재개를 위한 우리 정부의 노력을 설명하면서 우리 한반도 정책에 대한 벨기에의 관심과 지지를 당부하기도 했다.

이 대통령은 벨기에 총리와 정상회담을 마친 후 이날 브뤼셀에서 안토니우 코스타 EU 정상회의 상임의장 및 우르줄라 폰 데어 라이엔 집행위원장과도 회담을 갖는다.

우리나라 대통령의 EU 방문은 8년 만으로 EU 측의 초청으로 정상회담이 마련됐다.

강 대변인은 “한-EU 정상회담에서 양측 정상은 안보, 방위, 경제, 통상, 기후, 재생에너지, 디지털, 첨단과학 기술 등 양자 협력 뿐만 아니라 한반도, 중동 등 주요 지역 및 글로벌 현안에 대해 심도 있게 논의할 예정”이라고 말했다.

이어 “우리 기업 지원 차원에서 최근 EU가 추진 중인 철강 관세 쿼터, 관세율할당(TRQ), 탄소 국경 조정 제도 등 국제규제 입법이 EU의 경쟁력 강화와 기후변화 대응 등 취지에도 불구하고 새로운 무역 장벽이 돼선 안 된다는 입장을 전달할 계획”이라고 설명했다.