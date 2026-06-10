경찰청 내부망에 “경찰권 회복” 화두 던져

[헤럴드경제=한지숙 기자] ‘잠실 개표소 봉쇄 시위’에 투입됐다가 시위 참가자들에게 조롱과 욕설을 들은 현직 경찰관이 실명으로 글을 올려 “경찰권 회복을 고민해봐야할 시점”이라고 말했다.

10일 뉴시스에 따르면 전날 경찰청 내부망에 ‘경권은 어디로’라는 제목으로 글이 올라왔다.

작성자는 지난 5일 잠실 시위 현장에서 시위 참가자들에게 둘러싸인 채 “무전 해봐라”, “왕따냐” 등 모욕을 당하는 영상이 ‘중국 공안’, ‘테무 경찰’ 등 허위사실과 함께 유포된 당사자인 서울경찰청 2기동단 경비과장인 김 모 경정이다.

김 경정은 실명으로 올린 글에서 “기동대원 개개인 역시 한 명”이라며 “작정하고 퍼붓는 시비와 도발, 욕설 앞에서는 감정을 추스르기 힘들다”라고 토로했다.

이어 “저보다 더 가까운 거리에서 수많은 함성과 조롱을 감내하신 대원분들을 보호해낼 수 없었다”며 “지금도 개표소를 묵묵히 지켜주고 있는 모든 분들께 경의를 표한다”고 적었다.

잠실 시위 사태에 대해선 “참가자들에겐 굉장히 성공적인 집회일 것”이라며 “큰 실책이던 서부지법 사태를 넘어 미신고 집회이면서도 소요나 큰 폭력으로 번지지 않고, 가시적으론 질서정연한 모습을 보이며 지금까지는 당국의 제지를 거의 받지 않고 있기 때문”이라고 평가했다.

그러면서 “이 과정에서 이뤄지는 소규모의 불법과 일탈 행위는 대부분 교정되지 못하고 있는 상황”이라고 전했다.

개표소인 올림픽공원 핸드볼경기장을 둘러싼 일부 시위 참가자들이 시민들의 소지품을 수색하고, 취재진이나 경찰을 향해 폭언을 일삼는 상황을 지적한 것이다.

김 경정은 “앞으로 시위 양상은 어디까지 경찰이 용인해줄 것인지를 시험하는 수준으로 변할지도 모른다”며 “그만큼 경찰에 가해지는 압박이 험악해질 것이고, 우리의 인내심과 자존심은 그것을 견뎌낼 만큼 대단하지 않을 것”이라고 했다.

이어 “추락한 교권 회복을 위해 교사들은 부단히 노력하고 있다”며 “이제는 우리의 인권과 자존심이 어느 수준에 있는지, 그리고 필요 이상으로 추락했다면 이를 어떻게 회복할 수 있을지 스스로 고민해봐야 할 시점”이라고 주장했다.

그 “경찰이 실책을 책임지고 고쳐나가면서도 우리가 그로 인해 나약해지지 않고 극복할 수 있는 용기 있는 시도가 더 많았으면 좋겠다”라며 “모두 같은 방향을 바라봐야 경권이 올라갈 수 있다”라고 강조했다.

최근 김 경정의 배우자는 소셜미디어(SNS)에 악플러 등에 대한 고발을 예고한 상태다.