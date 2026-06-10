[헤럴드경제=김해솔 기자] 이지은 더불어민주당 대변인은 10일 이재명 대통령을 윤석열 전 대통령에 빗댄 듯한 발언으로 논란이 되자 사퇴했다.

이 대변인은 이날 페이스북에 “제 언어의 정제됨이 부족했다”며 이같이 적었다.

이 대변인은 전날 한 유튜브 방송에서 이 대통령이 김민석 국무총리를 차기 민주당 대표로 사실상 점찍었다는 해석과 관련해 “우리가 윤석열을 보면서 윤석열이 누구를 찍어 당대표 시키고 (하는 것을) 엄청나게 욕했는데 대통령이 지금 이걸 하시는 건가, 이런 생각이 들었다”고 발언했다.

친청(친정청래)계로 분류되는 그의 해당 발언을 두고 당내에서 강한 비판이 쏟아졌고, 지도부는 이날 비공개 최고위원회의에서 이 대변인 징계 여부 논의키도 했다.

이 대변인은 “저는 방송에서 ‘우리 대통령은 윤석열과 다르다’는 말씀을 드렸지만 들으시는 분들께는 ‘우리 대통령은 윤석열과 같다’라고 들렸던 것 같다”며 “‘우리가 윤석열을 그렇게 욕했는데 우리 대통령이 그렇게 하신다고? 설마 그럴 리 없다’는 취지였다”고 해명했다.

그는 “굳이 비유 대상에 ‘윤석열’이라는 이름을 올릴 필요는 없었다”며 “진의가 무엇이었든 간에 그 진심을 제대로 전달하지 못해 당에 부담을 주었다면 그것 자체로 대변인으로서의 역량 부족을 고백할 수밖에 없다”고 했다.