주식시장 활성화로 늘어난 농특세 활용 제안 李 “지역소멸·수도권 집중 완화 가능”

[헤럴드경제(브뤼셀)=서영상 기자] 주요 7개국(G7) 정상회의 참석차 유럽을 순방 중인 이재명 대통령은 10일(현지시간) 농어촌기본소득의 상설화와 지급 규모 확대 필요성을 거론하며 “2년 한시 도입인데도 이 정도 효과인데, 이를 영구적으로 도입하고 금액을 상향하면 훨씬 효과가 크겠지요?”라고 말했다.

이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 남긴 글에서 농어촌기본소득 도입 효과로 충북 옥천군의 인구가 반등세로 전환했다는기사의 링크를 걸고 농어촌 기본소득세 확대를 공론화해보자고 꺼냈다.

우선 이 대통령은 재원과 관련해 “군단위 현재 예산은 보통 1인당 2000만원이 넘는다는 점을 고려하면 결국 의지와 정책 결단의 문제”라면서 “예산의 우선순위 문제임을 알 수 있다”고 설명했다.

그러면서 “특히 최근 주식시장 활성화로 농어촌에 의무적으로 사용해야하는 농어촌특별세가 수조원대로 폭증하고 있다”며 “이 예산을 종전대로 농로, 교량 등 기반시설 확보에 쓰지 않고 농어촌기본소득 재원으로 활용할 수 있을 것”이라고 전했다.

이어 “이를 통해 농어촌 기본소득을 지속사업으로 확정하고 기본소득액을 15만원에서 그 이상으로 높이면 농어촌도 살아나고, 귀농귀어도 늘어나고, 지역소멸도 막고, 국토균형발전도 이루고, 수도권 집중에 따른 집값폭등 같은 문제도 완화하고, 행복한 노년도 보장하는 등 일석다조 효과가 있을 것”이라고 강조했다.

그리고 마지막으로 “여러분 의견도 듣고 싶다”고 덧붙였다.